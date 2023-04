Luisa Fernanda W habló de las burlas que recibió en la universidad por ser influencer

Luisa Fernanda W le contó a sus seguidores que fue “ignorada por completo” durante su paso por la universidad cuando quiso hablar sobre las redes sociales y cómo conseguir seguidores, dejando ver que recibió todo tipo de burlas por presentar en una clase un proyecto relacionado con este tema.

La joven ha figurado como una de las influencers más destacadas del país, no solo por tener una gran cantidad de seguidores en las plataformas digitales, sino por lo que esto la ha llevado a desarrollar, como emprendimientos en el mundo de la moda y la belleza, hasta abarcar un nicho en el sector gastronómico de Colombia.

Pero tal parece que no siempre tuvo tanta recepción de parte de los colombianos, ya que a través de un video en su cuenta de Instagram contó que cuando estaba estaba en la universidad se burlaron de un proyecto de redes sociales que había presentado en una de sus clases.

Luisa Fernanda W comentó que cuando estaba por el cuarto semestre de la carrera de comunicación social, una profesora le pidió hacer una presentación de un proyecto que tuviera futuro, por lo que aprovechó que para ese momento estaba teniendo tanto éxito en las redes sociales y decidió basar su tarea en esto junto a una amiga.

A pesar de los esfuerzos del par por hacer una exposición elaborada y convincente sobre el uso de las redes sociales y cómo cambiarían por completo la idea del marketing, contó que no recibió muy buenos comentarios de sus compañeros y de su profesora.

“Recuerdo por ahí un comentario que decían: ‘ay sí, ja ja, Luisa tiene 80.000 seguidores’, porque para ese entonces yo tenía más o menos esa cantidad de personas siguiéndome”, comentó la joven sobre su experiencia.

También reveló que a pesar de los comentarios no le hizo mucho caso a sus compañeros y a su profesora, comentando que la exposición le dejó mucho aprendizaje, resaltando también que no se tomó a mal la reacción del resto de los estudiantes.

“Quizás ellos no se lo tomaron por el lado que es, no ven la misma visión que nosotras en este medio. No lo tomemos personal y sigamos trabajando por nuestras cosas”, recordó Luisa Fernanda W, además de resaltar que sus compañeros también se burlaban de ella con comentarios en sus videos.