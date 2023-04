“Solo pueden opinar que todo le queda bonito”: llueven críticas a Luisa Fernanda W por polémico outfit

De nuevo la bella Luisa Fernanda W es el epicentro de ataques y críticas por parte de algunas mujeres de su comunidad digital en las redes sociales, específicamente en Instagram desde donde ha revelado cómo ha moldeado su figura y lo espectacular que luce tras dar a luz a su segundo hijo.

Tal parece que las críticas se hicieron mucho más fuertes y es por eso que la cantante y también creadora de contenido Luisa Fernanda W salió al paso a respondiendo a una de las opiniones que quedaron en los comentarios.

Ella apareció esta vez en ropa interior negra, pero sacó dos mallas a cuadros con transparencias que formaban una mini camisa y una falda corta, pero esto no fue el detonante, sino la opinión de una seguidora sobre su cabello.

“Hola Luisa ¿por qué siempre llevas el cabello recogido? A mi opinión personal que sé que nadie pregunto ni a nadie le interesa y que es tu vida 🤭 no te luce. Pero pues igual es con lo que tú te sientas bien un abrazo 🫂”, se lee.

Ante esto Luisa Fernanda W respondió de manera más directa con su característica manera de hacerlo y desató todo tipo de comentarios. “Porque a mí me gusta y no pido opiniones de cómo me debo vestir o llevar mi pelo. Saludos 😘”.

Sin embargo, esto fue otro detonante dentro de los comentarios, pues hubo miembros de la comunidad digital de la influencer que aseguraron que responde de manera grosera cuando las opiniones sobre sus outfits son les favorecen.

“Tan grosera para responder, no a todo el mundo le tiene que gustar lo que se pone, entonces no publique nada, sino fuera por los seguidores que tiene no sería nadie, porque por ahí empezaste, humildad señora humildad” y “Aquí solo pueden opinar que todo le queda bonito porque de lo contrario te responden groseramente 🤷🏻‍♀️”