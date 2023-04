Melissa Martínez fue ‘la voz del pueblo’ al ver lo que le hicieron a Karol G en famosa revista

El comentario de Melissa Martínez sobre los cambios que le hicieron a Karol G en la revista GQ representó a muchos, y con razón. La reconocida demostró su indignación por lo ocurrido con Karol y expresó algo que muchos también pensaron.

Le puede interesar: Papá de Karol G se pronunció por la portada de revista que modificó la apariencia de la cantante

El 6 de abril de 2023, salió a la luz la portada de la más reciente edición de la revista GQ. Karol G apareció en la portada y, desde que la publicaron, su aspecto dio mucho de qué hablar. En cuestión de horas, la ‘Bichota’ se pronunció en redes y demostró su rechazo a los ‘retoques’ que le hicieron.

Lo ocurrido con Karol G desató una oleada de comentarios y Melissa Martínez fue una de las que opinó. La periodista demostró su indignación por lo ocurrido con un corto comentario, el cual recibió más 2000 gestos de aprobación de diferentes personas.

“¡No entiendo qué querían hacer! Es otra persona”, Melissa Martínez

Instagam de Karol G (Instagram, @KarolG)

Después, también a través de sus redes sociales, Melissa Mostró apoyó el mensaje de Karol G rechazando la portada de la revista GQ.

“Me encantó el mensaje de Karol G”, Melissa Martínez

El mensaje de Karol G rechazando lo que hizo la Revista GQ.

La artista inició su relato indicando: “Una portada con una imagen que no me representa”. También señaló que su rostro no se ve así su cuerpo menos. Enfatizó que ella se siente muy feliz por como se ve, dejando claro que no siente ninguna incomodidad o inseguridad al respecto.

Karol G aclaró la situación y agradeció a la revista por la oportunidad que le dieron. Sin embargo, expresó si inconformidad con lo que es, según ella, la cantidad de edición que le hicieron a su foto.

>>Más noveadades de la prensa deportiva en ComuTricolor<<