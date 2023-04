Amiga qué millonada la que gana Epa Colombia mensualmente vendiendo Keratinas

Daneidy Barrera, mejor conocida en el mundo de las redes sociales como Epa Colombia, es una de las generadoras de contenidos más seguidas del país, desde que se dio a conocer con su apoyo a la Selección Colombia, al ritmo de “epa epa Colombia”, de donde tomó su nombre, la bogotana ha sabido mantenerse en el mundo del espectáculo, aunque en muchas ocasiones por las polémicas que ocasiona.

Aunque con el paso de los años Epa ha cambiado su actitud y ahora es más tranquila y genera menos polémicas, sobre todo luego de lo sucedido con la estación de TransMilenio que destrozó y por la que se metió en líos legales, no deja de generar noticias que le llaman la atención a sus seguidores o a los desprevenidos que terminan encontrándose con información que parece difícil de creer.

Además de ganar muy buen dinero como generadora de contenidos en redes sociales, Daneidy decidió emprender y creó su propia empresa, ‘Keratinas Epa Colombia’ un producto para el cabello con el que ha logrado ganar aún más popularidad y por su puesto, más dinero también. En una reciente entrevista que tuvo recientemente con Vicky Dávila en Semana, la bogotana fue cuestionada por el dinero que gana mensualmente gracias a la venta de keratinas.

Allí respondió: “No sé. Por ahí 100 millones de pesos. En días buenos, 200 o 300 millones. En días normales, unos 100 millones”. Una cifra que por su puesto no podía pasar desapercibida, sobre todo por sus grande críticos que no pierden oportunidad para atacarla, como sucedió recientemente con la también generadora de contenidos, Yina Calderón, quien dijo que Epa está bajando el valor de sus productos porque le estaría yendo muy mal en las ventas, algo que si es verdad lo que dice Daneidy, mal no le está yendo con el negocio.