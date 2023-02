‘Qué nivel de vanidad’ Epa Colombia se sometió a doloroso tratamiento en la cara por algo que no le gusta

Daneidy Barrera, mejor conocida en el mundo de las redes sociales como Epa Colombia, es una de las generadoras de contenidos más seguidas del país, desde que se dio a conocer con su apoyo a la Selección Colombia, al ritmo de “epa epa Colombia”, de donde tomó su nombre, la bogotana ha sabido mantenerse en el mundo del espectáculo, aunque en muchas ocasiones por las polémicas que ocasiona.

Lea también: Epa Colombia se bajó el short para echarle vainazo a Yina Calderón mostrando las nalgas

La joven bogotana ha generado polémicas por diferentes razones, en algunas ocasiones por sus acciones, vale recordar que enfrentó un problema legal por romper los vidrios y torniquetes de una estación de Transmilenio, también se recuerda el día que lanzó billetes desde un helicóptero, o las investigaciones que le han hecho por sus ingresos de dinero. Además, ha tenido problemas con varios generadores de contenidos como Yina Calderón o Andrea Valdiri.

Pero no son las únicas razones por las que Epa llama la atención, también lo hace por sus procedimientos estéticos, se arregló la sonrisa y se puso piedras dcorativas, se sometió a un procedimiento para agrandar sus nalgas, entre otros para mejorar, según ella, su apariencia. Pues ahora la misma generadora de contenidos ha compartido un nuevo procedimiento al que se sometió.

También le puede interesar: “He tenido malos pensamientos”: ‘Epa Colombia’ apareció dando fuertes declaraciones

En este caso para quitarse las pecas “Es que amiga no sé por qué no me gustan las pecas”, escribió en la publicación que acompaña al video. En la grabación se ve como pasa por varios momentos de dolor empezando por la anestesia, luego le aplican varias cosas en la cara y usan herramientas diferentes. Finalmente se ve a Daneidy con la cara roja por lo que le acaban de hacer.