Yina Calderón criticó las ventas de ‘Epa Colombia’ y la influencer le responde con todo

Yina Calderón y ‘Epa Colombia’ protagonizaron un nuevo conflicto en las redes sociales, girando alrededor del mundo de las keratinas a propósito de una dinámica en Instagram que sacó a relucir el lado más honesto de la empresaria de fajas. Pero las cosas no se quedaron tranquilas ya que recibió su respectiva respuesta.

La rivalidad entre ambas figuras de las redes sociales se remonta a muchos años atrás, lanzando varias indirectas, burlas y ciertas ofensas a través de las plataformas digitales, desde desprestigiar los productos de cada empresaria hasta criticar los retoques estéticos a los que se han sometido.

Y en esta oportunidad Yina Calderón no dudó en pronunciarse sobre una de las técnicas de ventas de Epa Colombia, indicando que la empresaria ha bajado el precio de sus keratinas debido a que su negocio está siendo mal administrado.

“Cuando tú le empiezas a bajar [el precio] a tu producto es porque tu producto se va así”, dijo la influencer mientras hacía un gesto con su mano que indicaba un declive. “Es porque ya no le vas a brindar la misma calidad”.

Yina aclaró que estos comentarios no los hacía para criticar a su rival, sino para dejar su opinión, ya que conoce del tema debido a que una de sus hermanas está en el negocio de las keratinas. También ofreció otras alternativas a la acción de bajar los precios como innovación en el producto o estrategias de marketing.

Ante las declaraciones de Yina Calderón, Epa Colombia no se que quedó de brazos cruzados y a través de un par de historias mostró un contundente mensaje que le envió a la DJ en su bandeja de mensajes directos, informándole que no ha bajado los precios de sus keratinas sino todo lo contrario, además de reclamarle por hablar mal de su negocio.

“¿Tú sabes por qué saqué la keratina de 35? Tú no sabes, no hay necesidad de hablar, jamás me he metido con tu empresa y menos con tus fajas”, se puede leer en el mensaje directo que le envió a Yina. También la invitó a probar sus productos para que pudiera comprobar la calidad que tenían.

Además publicó otra historia en donde hace más énfasis en los puntos clave del mensaje que le envió a su rival: “¿Que todas las keratinas son caras? En tu tiempo, linda, porque desde que llegó la reina cojeó todo el mercado colombiano”.