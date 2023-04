Presentadora que se besó con Daniel Arenas en programa en vivo, salió del canal tras 11 años de labores

La relación de pareja de Daniela Álvarez y Daniel Arenas ha sido foco de los medios y ha generado diversos comentarios en redes sociales desde que empezó, ya que Daniela es uno de los personajes más queridos en el país por su tenacidad y superación tras lo sucedido con su salud, algo que en lugar de frenarla, ha sido motivo para que la mujer se muestre como un ejemplo a seguir por muchas personas.

Por esta razón cuando llegó a su vida el actor y presentador Daniel Arenas, muchas personas celebraron al verlos tan felices compartiendo viajes y momentos llenos de amor en las redes sociales. Pero infortunadamente todo esto tuvo un gran cambio en los últimos meses, aunque ni Daniela, ni Daniel, han confirmado que la relación se terminó, es un rumor que circula en medios e internet desde hace varios días, algo que se justifica en el distanciamiento que han tenidos los colombianos.

Para muchas personas el declive de la relación empezó cuando Daniel Arenas besó en la boca a su compañera Adamari López, en el programa ‘Hoy día’ de la cadena internacional Telemundo. Luego de lo sucedido, Daniel se disculpó públicamente con Daniela, asegurando que había estado mal lo que hizo, aunque no había significado nada y que se trataba de una puesta en escena, ya que los dos actúan profesionalmente. Desde entonces la relación de Arenas y Álvarez quedó en el ‘limbo’ y aún no se sabe oficialmente si terminaron.

Adamari sale de Telemundo

Luego de 11 años de labores, de manera sorpresiva, la presentadora dejó la cadena internacional, de acuerdo a la información oficial, por un mutuo acuerdo entre el canal y la boricua. Algo que no queda del todo claro, pues la presentadora estuvo hasta el jueves 6 de abril y al siguiente día ya no apareció y su despedida se dio por un video pregrabado y no durante el programa en vivo, lo que dejó en el aire un posible despido o algún problema que hizo que la presentadora decidiera irse de forma inmediata.