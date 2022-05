Diva Jessurum agradece a quienes se han ido de su vida en un revelador mensaje

Un claro y preciso mensaje envió la destacada periodista Diva Jessurum a través de su red social de Instagram en la que, acompañada de una hermosa foto con su silueta y sonrisa, agradeció a quienes se han quedado con ella, y a quienes no también.

“Cuando el sentimiento es real la persona nunca se va de tu vida, ni pone en riesgo la relación. La gente no abandona a los que ama, la gente abandona a la pareja o a los amigos que estaba usando”, escribió en primera instancia.

Pero luego profundizó un poco más en su texto al agradecer plenamente a quienes le han abandonado. Y a quienes llegan, les ratifica que, les recibirá con la mayor de las buenas voluntades.

“Así que mil gracias a todos aquellos que se han ido de mi vida. A usar a su abuelita que es más bonita. 😹🤡 y a quienes se han quedado, bienvenidos con todo el amor del mundo”.

Por último, elevó una recomendación a quienes le siguen en su diarismo y no es otra que saber agradecer a Dios por cada bendición que envía desde el cielo. “Vamos a vivir plenamente y con amor los regalos que Dios nos da a diario. Gracias Padre por tanta gente bonita que has puesto en mi camino y se ha quedado, también por los espantapájaros que has quitado”.

Es de recordar que su libro ‘911/VIP’, es parte de la lista de textos más vendidos en la pasada Feria del Libro de Bogotá, además, de liderar las ventas en otros eventos de la misma magnitud.

El libro ‘911/Vip’ narra 25 historias de muertes, no autorizadas, de personajes como Jimmy Salcedo, Patricia Teherán, Rodrigo Lara Bonilla, Mauricio Leal, Álvaro Castaño Castillo, Frankie Ruiz, Helenita Vargas, Lina Marulanda y muchos más como “La Guarachera del Mundo” Celia Cruz.