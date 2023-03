Andrea Valdiri compartió sensual video por el día del hombre y hasta a las mujeres les gustó

Desde que la costeña Andrea Valdiri empezó a ganar reconocimiento en las redes sociales con su arrolladora energía y talento para bailar, no ha parado de sumar y sumar seguidores. Su espontaneidad y forma abierta de comportarse hacen que llame mucho la atención. La mujer ha sabido aprovechar esos talentos para que cada nueva publicación que haga no pase desapercibida.

Lea también: “No me voy a gastar dinero en limpiar mi imagen” Piqué se despachó contra quienes critican su vida

Otra de las razones por las que la barranquillera ha estado en el foco de varias personas es por su relación con Felipe Saruma, con quien lleva varios meses juntos, pero eso no ha hecho que la sombra de su ex Lowe León desaparezca, sobre todo por el tema de sus dos hijas, incluso sometiendo a una prueba de ADN a la menor de ellas, para corroborar la paternidad de León. Algo que constantemente cuestionan en redes sociales, no porque biológicamente sea así, sino porque dicen que las niñas están siendo criadas por Saruma.

Andrea encendió el ambiente con sensual video

El 19 de marzo se conmemora en Colombia el día del hombre y aunque no es tan popular como el día de la mujer, hay quienes sí lo celebran y las redes sociales son muestra de ello, con imágenes, mensajes, videos, hasta poemas dedicados a los hombres en su día, pero conociendo a Andrea Valdiri, ella no quiso quedarse con algo sencillo, y quiso hacer un video con una excelente producción audiovisual, en el que descrestó con su actuación.

También le puede interesar: Integrante de Sábados felices confesó que decidió irse a vivir a EEUU tras la perdida de un hijo en gestación

En la grabación se puede ver a la costeña ligera de ropa en una mesa amasando un trozo de arcilla, al mejor estilo de Demi Moore en la película Ghost, solo que unas diez veces más candente y provocadora, su video por su puesto no pasó desapercibido y hasta a las mujeres les gustó, muestra de ello son comentarios como: “Dudando de mi heterosexualidad”, “No soy hombre pero lo sentí”, “las mujeres nos estamos también gozando el video de día de los hombres”, entre muchos otros.