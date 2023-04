“Estaba en las últimas”: ‘Epa Colombia’ habló de la repentina enfermedad que la llevó al hospital

‘Epa Colombia’ le reveló a sus seguidores que acaba de pasar por un curioso y repentino episodio médico que la llevó a pasar unas horas en el hospital, alejándose de las redes en el proceso. Pero algunas horas después aprovechó la oportunidad para comunicar cuál es su estado de salud actual y qué enfermedad la llevó a visitar el centro médico de manera inesperada.

La creadora de contenido ha estado muy enfocada durante estos últimos meses en relación a su faceta laboral, específicamente en el área de los salones de belleza y las keratinas, mostrando algunas ofertas en el proceso, además de planes para expandir sus tiendas a otros países como Panamá y México.

Sin embargo, sus actividades se vieron interrumpidas repentinamente ya que tuvo que hacer una visita al hospital, publicando un par de fotos y videos en donde se puede ver que está en una camilla rodeada de varias enfermeras que le suministran medicamentos y suero.

Pero pocas horas después de estas imágenes, Epa Colombia se reportó con sus seguidores, dejando ver que ya se encontraba mejor. “Ya estoy súper bien, pasé por un momento difícil, me estaba doliendo mucho la barriga, pensé que me iba a morir”, explicó la influencer en una de sus historias.

“Me agarró un dolor de barriga horrible, yo no podía ni respirar. Yo lloraba, amiga, yo no podía, se me salían las lágrimas, de todo, estaba deshidratada. No, amiga, yo estaba en las últimas. Y yo pensando en las keratinas y nada, hay que pensar en la salud, hay que pensar en recuperarse”, complementó Epa Colombia.

Finalmente comentó que durante su ausencia muchas personas habían intentado contactarla para saber de ella, aunque también algunos clientes se manifestaron para saber del estatus de sus pedidos, indicando que no importa su condición de salud, su empresa sigue trabajando.