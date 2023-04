“Lo haría, pero con Francia Márquez: ‘Epa Colombia’ lanzó inesperada invitación y causó risas en Vicky Dávila

‘Epa Colombia’ es una reconocida creadora de contenido y empresaria, quien se dio a conocer hacer algunos años por un famoso video en donde apoyaba a la Selección Colombia. Desde allí, su crecimiento fue inmediato en redes sociales y luego decidió dedicarse a la venta de keratinas, negocio que le ha dejado millonarias ganancias.

Daneidy fue invitada por Vicky Dávila a Revista Semana para hablar un poco sobre su vida y la serie de polémicas en las que se ha visto inmersa. Una de las declaraciones que más llamó la atención fue su invitación a Francia Márquez para viajar con ella en helicóptero.

La empresaria inició sus declaraciones indicando: “En Colombia si no da la DEA, entonces tú la eres la del lavado de activos”. Ante el hecho, Vicky le preguntó: ¿Epa Colombia es una mujer millonaria, rica? Barrera dejó claro que no, pues era rica en salud, felicidad y tranquilidad, pero en cuanto al dinero no precisamente: “Soy una mujer que tiene para sus gastos, pero que yo te pueda decir que soy una mujer millonaria que tengo plata, no”.

Daneidy aseguró que si bien, sus keratinas le han dejado ganancias iguales tiene muchos gastos, pues ayuda a diferentes personas y por supuesto, a su familia. Posteriormente, Vicky le recordó los momentos en donde regalo dinero: ¿De dónde salió tanta plata? Fue la duda de la periodista. ‘Epa Colombia’ confesó que no era tanto dinero, pues según ella 3′500.000 se ve mucho repartido en varias personas.

En cuanto al helicóptero agregó que tiro 20 millones de pesos, fue allí en donde se sintió más juzgada y criticada: “Sí, la embarré debí darlos a una fundación o entregarlo en la mano”. Vicky volvió a preguntarle si volvería a repetir esta situación. La empresaria muy segura indicó: “Lo haría, pero con Francia Márquez, iríamos por el cilandro, mentiras”, en medio de varias risas ocasionadas también en Dávila.

Finalmente, ‘Epa Colombia’ dejó claro que es una mujer legal y que en varias ocasiones la DIAN ha visitado sus instalaciones sin encontrar nada, pues según ella, ha hecho todo de manera legal, buscando emprender en Colombia, siendo esta una tarea para nada sencilla.