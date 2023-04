“He llorado”: Sara Uribe contó cómo fue estafada con una gran cantidad de dinero

Sara Uribe le contó a sus seguidores una vieja anécdota en la que fue estafada por una persona que estimaba mucho, usando medios fraudulentos para lucrarse con su nombre y dejándole una gran deuda que hasta el momento le sigue afectando, no solo de manera económica, sino también emocional.

La modelo ha estado aprovechando estos días de asueto al máximo para pasar tiempo con su hijo, Jacobo, y disfrutar un poco del tiempo libre. Pero esto no le ha impedido comunicarse con sus seguidores al compartir varios detalles de sus vacaciones, mostrando lo bien que ambos la están pasando.

Puede leer: “Tuve que ir a urgencias”: Sara Uribe reveló el problema de salud que la mantuvo alejada de las redes

Pero a propósito de la Semana Santa, la presentadora recordó uno de los momentos en los que se sintió más traicionada, comentándole a sus seguidores una incómoda anécdota que vivió hace años con una persona que llegó a considerar su amiga, pero que al final la dejó con una gran deuda.

“Una vez yo iba a hacer un negocio, entonces yo conocí una pelada, entonces la pelada: ‘yo soy la mejor en finanzas, yo estudié en no sé dónde, vamos a montar el negocio, vamos como socias’. Yo le entregué y le deposité mi confianza”, comenzó la influencer.

Seguidamente comentó que la mujer en cuestión terminó contratando a su propio equipo de trabajo y entre todos terminaron haciéndole un fraude a Sara Uribe, comentando que se enteró que falsificaron sus firmas para poder cometer acciones fraudulentas en su nombre.

Lea también: A Sara Uribe le estaban pidiendo fotos desnuda para poder recuperar lo que le robaron

“Resulta que falsificaron mis firmas y sacaron un poco de crédito. Cuando yo llegué al país, yo debía un poco de plata y le debía a muchas personas. Esta pelada puso a otra persona a falsificar mi firma, a hacer créditos”, dijo con mucho pesar.

En los clips reveló que estuvo muy afectada por toda la situación, no solo por la gran cantidad de dinero que aún le debe a algunas personas, sino por la traición que recibió de parte de alguien a quien le había depositado toda su confianza: “eso no tiene nombre. Bueno sí: deslealtad”.

“He llorado, he llorado porque me duele demasiado, porque yo fui muy hue***a, y me decían mucho: ‘no le des confianza, ella no es buena gente, no tiene un bonito corazón’”, confesó Sara Uribe mientras resaltó que tuvo muchos gestos amables con ella, desde darle ropa hasta darle cobijo en su casa.