“Tuve que ir a urgencias”: Sara Uribe reveló el problema de salud que la mantuvo alejada de las redes

Sara Uribe le contó a sus seguidores la razón de su ausencia en las redes sociales durante los últimos días, dejando ver que no se trataba de su agenda de trabajo apretada, sino de un cuadro de salud que empezó a desarrollar recientemente que la dejó en mal estado, revelando que tuvo que ir urgentemente a un centro médico para atender su complicación.

La modelo suele mantenerse muy activa con todo tipo de contenido, desde algunos detalles orientados a sus negocios y su vida en el mundo del espectáculo y los medios digitales, hasta otros aspectos más rutinarios como su faceta de mamá y una que otra ocurrencia que hace reír a sus seguidores.

Puede leer: “A mucho honor”: Sara Uribe admitió ser una “zorra” por está razón

Pero en esta oportunidad Sara Uribe se mostró con un tono más serio al confesar que había estado alejada de las redes sociales debido a una complicación de salud repentina que desarrolló durante los últimos días, explicando que le dio una bronquitis crónica.

“Varios días perdida, pero es que, mis amores, cómo les parece que me dio una bronquitis crónica. Este cuerpo tropical creía que tenía dolor en su columna (...) pero no, queridita. Era que tenía los bronquios muy inflamados”, dijo la joven en una de sus historias.

Lea también: “A mucho honor”: Sara Uribe admitió ser una “zorra” por está razón

Sara Uribe le comentó a sus seguidores que ha estado bajo un riguroso tratamiento a base de terapias respiratorias, algo que ha mostrado con frecuencia durante los últimos días.

“Me están haciendo terapias respiratorias, nebulizándome, ya tuve que ir a urgencias porque me asfixio mucho, porque me ahogo. Como que me da mucho desespero y anoche sí me dio como más desespero aún, entonces bueno, aquí voy”, dijo la colombiana.

Finamente indicó que ya está recuperándose y que esta es solo una batalla más en su vida, la cual ha sabido enfrentar con mucha fuerza: “Estamos vivos y eso es lo importante. Y si uno está vivo, entonces ahí que vivir porque no hay de otra”.