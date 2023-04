La indirecta de hijo de Diomedes a Silvestre Dangond genera polémica vallenata

Hace pocos días, el hijo de ‘El Cacique de La Junta’, Diomedes Díaz, Elder Dayán Díaz concedió una entrevista al youtuber Dímelo King. En esta, el influencer no dudó en preguntarle sobre su relación con el cantante Silvestre Dangond, demostrando que ambos artistas no están en los mejores términos.

El miembro de la dinastía Díaz señaló que él quiere a todo el mundo. “El que me habla le hablo, y el que no me habla pues no le hablo”, afirmó.

Después fue más específico y enfatizó en que un músico vive de la música. “El músico que está activo vive de las presentaciones, Si tú ves un grupo que toca 3 veces al mes, y otro que toca 25 o 30 veces, tú vas a querer estar donde está la marmaja, y eso fue lo que pasó, que él como que le dijo eso a unos músicos que estaban pendientes de irse conmigo o con Diego Daza”.

Cabe recordar que este no ha sido el primer encontrón que ha tenido Elder Dayán con Silvestre.

Indirecta de Elder Dayán a Silvestre Dangond

En el mes de diciembre del año 2021, el cantante de música vallenata Silvestre Dangond lanzó un comentario a uno de sus músicos en un concierto en Barranquilla, en medio de su ‘Tour las locuras mías’.

“Usted va a tener que andar con Diego Daza, con Elder Dayán, con esa gente que toca hasta en los velorios”, expresó el artista urumitero.

Elder no se quedó callado ante eso y le respondió en Twitter: “Señor gran cantante, en la música todos pasamos por la etapa donde queremos tocar hasta en los ‘velorios’ como lo manifestó, o acaso usted inició cobrando los millones que cobra”.

Elder Dayán es hijo del cantante de música vallenata, Diomedes Díaz y Rosmery Rodríguez. Se crio en la ciudad de Bucaramanga en donde vivió gran parte de su niñez hasta su adolescencia, tiene tres medio hermanos llamados Emily, Jeiner, y Jaime de parte de madre, y 26 medio hermanos de parte de padre, entre estos Rafael Santos Díaz, Diomedes Dionisio Díaz y Martín Elías también cantantes de música vallenata.