“Gracias por 20 años de carrera”: las tristes palabras de despedida de Silvestre Dangond

Silvestre Dangond ha sido uno de los cantantes más reconocidos en Colombia. Ha logrado tener el reconocimiento que muchos quisieran y que algunos desean. Gracias a su dedicación a lo largo de tantos años, tiene el cariño de muchos en toda Colombia. Sin embargo, tal fama lo llevó a alejarse de los escenarios indefinidamente.

Lea también: Daniela Álvarez superó su discapacidad y sorprendió a sus seguidores con un gran logro

Para nadie es un secreto que la vida de una famoso cantante no es fácil, teniendo en cuenta que no tiene privacidad, todo el tiempo tienen que estar de viaje y expuestos. La familia queda en un segundo plano y la vida personal, en general, también.

Además de eso, muchos han decidido tomarse una pausa para darle prioridad a su salud física, pero sobre todo mental, ya que ni siquiera tienen tiempo para dormir correctamente.

Silvestre Dangond se retira de la música

Hace unas semanas, el cantante confesó que iba a retirarse de los escenarios y faltando tres para su último show, decidió dar unas conmovedoras palabras de despedida:

“Dedíquense tiempo a ustedes. Lo más fácil del mundo es hacer dinero. La salud no se recupera y al salud mental menos. No hay cosa que enferme más que el propio dinero, por tratar de buscarlo. Hoy estoy aquí y me quedan tres conciertos más y entro en una pausa indefinida. Solamente me resta decir muchas gracias por 20 años de vida artística, porque me han acompañado siempre, no me quejo de nada y que manera de despedirme con lluvia, sentado pero siempre con al frente el alto”

Lea también: Demostrando su amor por Messi: El tatuaje de Lorena Meritano que causó críticas en redes sociales

Muchos comentaron lo tristes que se sentían al saber la noticia, sobre todo porque es por excelencia, uno de los cantantes que mueven la cantidad de personas con sus canciones.