La drástica decisión que tomaría Lina Tejeiro con sus implantes de senos

Lina Tejeiro aprovechó una dinámica en Instagram para comentarle a sus seguidores un detalle importante respecto a un debate que ha estado figurando en las redes sociales desde hace algunas semanas: la explantación de las prótesis mamarias. Y a propósito de esto, la joven decidió revelar cuál es su postura al respecto y qué decisión podría tomar en el futuro en relación a esto.

La actriz ha demostrado que tiene facilidad para abrirse con sus seguidores al hablar de temas delicados para ella como los biopolímeros y los estragos que causaron en su cuerpo. Y si bien ya había brindado bastante información con anterioridad, debido a las imágenes y testimonios que ha compartido al respecto se nota que es un tópico sensible debido a su experiencia.

Sin embargo, en una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, Lina Tejeiro decidió contestar varias interrogantes en relación a la segunda oportunidad que se somete a una cirugía de extracción de biopolímeros, además de compartir material gráfico con el cual pretende advertir a su público sobre los peligros de estas sustancias.

Pero también aprovechó para unirse al debate sobre los implantes de senos, mostrando su postura al respecto y ahondando en la decisión que podría tomar en un futuro cercano sobres sus prótesis, explicando con cierto pesar que lo más probable es que termine retirándoselos para evitar futuras complicaciones.

“Sí, es una decisión que tarde o temprano tendría que tomar. Ya mi doctor me lo dijo, que por todos los síntomas que he presentado anteriormente, que son síntomas del síndrome de Asia, lo ideal es que también me explante los senos”, explicó Lina Tejeiro en una de sus historias.

Seguidamente comentó que si bien es algo que tiene contemplado hacer, aún no tiene una fecha definida para llevar a cabo el procedimiento: “Vamos a ver cuándo me sentiré lista para tomar esa decisión”.