“Es salud mental”: Juan Duque confirmó que superó a Lina Tejeiro con una nueva novia

Lina Tejeiro parece haber desaparecido del radar de Juan Duque, ya que a través de una serie de historias de Instagram confirmó que ya tiene nueva novia, algo que según él había estado insinuando desde hace varias semanas, pero no fue sino hasta ahora que hizo oficial su romance gracias a la pregunta de un seguidor.

Desde su polémica ruptura con la actriz en diciembre de 2022, el joven había estado en bajo perfil en lo que respecta a este tema, enfocando varias de sus publicaciones en su carrera musical, aunque también ha protagonizado controversiales momentos que involucraban su pasado con Tejeiro, como una presunta deuda que tenía con ella.

A través de su Twitter, Juan Duque también estuvo escribiendo algunos mensajes que muchos de sus seguidores interpretaron como indirectas para Lina Tejeiro. Ella también se sumó a este intercambio e incluso popularizó el término “rímel” para referirse al cantante, haciéndose viral entre muchas mujeres que no terminaron de buena manera con sus exparejas.

Pero tal parece que Juan Duque dejó a Lina Tejeiro y todos los conflictos relacionados con ella en el pasado, ya que a través de una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram le anunció a sus seguidores que tiene una nueva novia y hasta confirmó que estaba muy enamorado de ella.

Ante este comentario, otro internauta le preguntó por qué no la había presentado en sus redes sociales, indicando que se trataba de un asunto de “salud mental”, resaltando también que no intentaba esconder la relación bajo ningún contexto y que por lo mismo ha estado dejando algunas pistas en sus actividades recientes.

“No es esconder, porque primero que todo yo estoy dejando saber que estoy en una relación. Saqué ‘María’, saqué la canción y empecé a hablar mucho de eso. Pero eso se llama salud mental. No es esconderla, es simplemente no mostrarla al ojo público, porque es exponer a una persona o a dos personas a que hablen bien, a que hablen mal”, dijo Juan Duque, indicando que manteniendo el asunto de manera anónima lo disfrutaban más.

Sin embargo, la versión expuesta por el cantante no terminó de convencer a muchos de sus seguidores quienes manifestaron que habían otras razones más creíbles por las cuales no la había presentado: “simplemente no es famosa y no le va a dar popularidad”, “me huele a que la fulana novia no existe”, “hasta fea debe ser la vieja que no la muestra”.