“No tienen vida”: Pique habla sobre los fans de Shakira y así reaccionaron en redes

En una reciente entrevista el exfutbolista Gerard Piqué ha arremetido contra los fanáticos de Shakira, que le han increpado, por medio de las redes sociales, lo que ha sido la separación con la artista.

“El tema que he pasado este año pasado, que, bueno, mi expareja, pues es latinoamericana, o sea tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella y, pero barbaridades miles. No me importa nada, de verdad, o sea es cero, cero. Porque no los conozco de nada, son gente que vete a saber tú no están ahí, no tienen vida y qué importancia les tienes que dar, es que es cero, no los vas a conocer nunca en la vida, son como robots”, dijo Gerard Piqué.

Las reacciones a las palabras de Piqué

Pero haber dicho latinoamericana, ha sido el detonante para que en las redes sociales lo hayan visto de una manera despectiva, por lo que además de infiel ahora lo tildan de xenófobo.

“Pique trató de discriminar y ser xenofóbico con Shakira y sus fans por ser latinoamericana. Shakira dijo soy orgullosamente latinoamericana y mi barrio me respalda! Viva mi gente latinos” y “Pique es xenofóbico, prejuicioso, arrogante, mal educado, narcisista, se cree mejor jugador de lo que en realidad fue, está súper sobrevalorado, cualquier delantero decente le hacía un baile, lávate la boca antes de hablar de los latinoamericanos Gerard Pique”, son algunos de los mensajes que destacan.

A un año de su separación con Shakira, Gerard Piqué se victimiza en nueva entrevista.



El ex-futbolista desempleado mencionó que nadie sabe todo lo que ha sufrido por la ola de comentarios en su contra por parte de los latinos.



Un completo hipócrita y narcisista. pic.twitter.com/q1N00A6eIi — Bruno | fan account (@JLOAccess) April 1, 2023

Piqué no sabe lo que hizo porque ahora Shakira lanzará una canción anticolonialista orgullo de Bolívar y San Martín que será el himno de toda Latinoamérica logrando unir a todos sus países INCLUSO a Chile que no se lleva tan bien con ninguno https://t.co/gBRm9sLLle — JG (@JGpunto) April 3, 2023

#Pique trató de discriminar y ser xenofóbico con #Shakira y sus fans por ser latinoamericana.. Shakira dijo soy orgullosamente Latinoamericana y mi barrio me respalda! Viva mi gente #latinos https://t.co/09GjnKqmdh — Escobar〰️ (@George_escobar1) April 3, 2023

Pique es xenofóbico, prejuicioso, arrogante, mal educado, narcisista, se cree mejor jugador de lo que en realidad fue, está súper sobrevalorado, cualquier delantero decente le hacía un baile, lávate la boca antes de hablar de los latinoamericanos Gerard Pique. — Rosa 🦋 (@cottonwxlls) April 3, 2023

Exacto, Shakira. Tu tweet parece simple, pero dice mucho. A la mierda cualquier tipo de prejuicio, a la mierda la xenofobia, a la mierda la familia Piqué.



¡Viva nuestra latinidad! https://t.co/BfOtXAgdwK — Suite 16 (@suitedieciseis) April 3, 2023

Latinoamérica cuando Shakira le dedicó monotonía a Piqué.

Latinoamérica cuando se confirmó que se separaron porque Piqué le montó cacho.

Latinoamérica cuando Piqué resaltó de manera despectiva que Shakira era latina. pic.twitter.com/oLeX9bvbBu — Charolastra. (@taltalivan) April 3, 2023

Latinoamérica hoy después de la entrevista de piqué : pic.twitter.com/U5Ow2cFO2I — 𝐶𝑎𝑙𝑙 𝑚𝑒 𝐸𝑠𝑡𝑒𝑏𝑎𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 𓃬 (@Stbandido_) April 3, 2023

shakira vio el video en donde piqué la trata como “mi ex esposa latinoamericana” un claro gesto xenófobo y ella le responde esto GRÍTALO FUERTE REINA 👑 https://t.co/VmqJUsiuGD — leo (@leoalonsoa) April 3, 2023

Pero ha sido la reacción de la misma Shakira la que ha marcado el revés en la situación, pues ya en Miami no hizo más que publicar un tuit con cada una de las banderas de los países latinoamericanos con una frase que empoderó a todo un continente.

