¿Se desdobló? Mujer estaba poseída por Shakira y pastor evangélico tuvo que intervenir

Shakira tiene miles de imitaciones por su peculiar voz que la hace única en el mundo artístico, es por ello que corear algunos de sus temas con su tono ha significado una infinidad de videos en las redes sociales.

Pero lejos de los imitadores y de quienes incluso bailan tal como ella hubo un caso de una mujer que en plena reunión religiosa fue “poseída” y “despojada” de un presunto demonio que al parecer traspasó los límites de lo paranormal para cantar uno de los éxitos de la cantante barranquillera.

Al menos así se pudo evidenciar en un video que acumula infinida de reproducciones en el que se ve a varias personas sostener a una mujer cuando esta en medio de la conmoción empieza a cantar el tema oficial de la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010 ‘Waka Waka (Esto es África)’ de Shakira.

De inmediato se preguntaron el motivo por el que cantaba ese tema si Shakira está viva, mientras la mujer se dejaba caer en fuerzas, para luego empezar de nuevo y con más fuerza, solo que un éxito de otra cantante, se trata del tema ‘Love the Way You Lie, Pt. 2′ de Rihanna con el rapero Eminem.

La viralización del video ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales en las que aseguran que el talento de Shakira es tal, que hasta en el propio “más allá” tiene a su respectiva fanaticada.

Por su parte el pastor evangélico llamado Juan Gabriel Peña, indicó que no se trató de ningún tipo de montaje o solo un show como se pretende hacer ver en las redes sociales, pues según aseguró, por ejemplo, a las personas depresivas les ponen un tema y se identifican con las letras.

“La brujería es real. No estoy diciendo que esta artista quizá hizo un trabajo satánico, pero hay influencias por medio de la música” — Pastor Juan Gabriel Peña

A su juicio los artistas envían mensajes subliminales por medio de sus canciones y precisó que en sus encuentros religiosos ha presenciado otras manifestaciones demoniacas que no ha querido subir a las redes sociales por lo fuertes que son.