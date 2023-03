Participante del ‘Desafío The Box’ se declaró bisexual

A medida que van transcurriendo los capítulos del ‘Desafío The Box’ se van conociendo más detalles de lo que es la vida de cada uno de los participantes de esta edición, es así como se ha podido quienes han sido sobrevivientes a fuertes enfermedades y a las adicciones.

En una de las más recientes entregas uno de los miembros del equipo Alpha abrió su corazón delante de los demás compañeros, esto al ser seleccionada para portar el chaleco de sentencia y muerte. Por lo que en medio de la angustia del momento y los nervios de tener que enfrentarse para permanecer en la competencia, reveló algunos de los detalles de su vida.

Se trata de Juliana Tovar, quien como participante del ‘Desafío The Box’ en la edición 2023 está bajo el alias de Juli, ella es una hermosa modelo, creadora de contenido y campeona absoluta del concurso Modelo Fitness Megaplex Stars en Santander. Uno de sus hobbies es bailar y la bachata es ese género que le encanta.

Su mayor motivación es su mamá, la cual es fanática del programa y fue quien la animó a participar. Ha demostrado ser una mujer alegre, extrovertida y que no le tiene miedo a nada. Está dispuesta a demostrar que su estatura no la limita en lo absoluto y su alma guerrera se ve reflejada en cada box, y recientemente ha confesado algo sobre su sexualidad.

Daniela le preguntó, durante una conversación entre los Alpha, sobre sus gustos, ya que había adelantado algo al respecto.

“Me atraen las niñas, me atraen físicamente, pues, así como si nada no, solo carnal. Nunca lo he hecho, pero sí sería”

— Juli