“Parece un niño de cinco años”: Black es fuertemente criticado por su actitud en ‘Desafío The Box’

En cada uno de los capítulos del ‘Desafío The Box’ se van conociendo más detalles de lo que es la vida de cada uno de los participantes de esta edición, es así como se ha podido quienes han sido sobrevivientes a fuertes enfermedades, y también a lo que han sido las adicciones.

La convivencia ha sido más que espectacular para los equipos de Alpha y Omega, quienes se han compenetrado perfectamente y hasta ahora no han tenido diferencias mayores, muy distinto al caso de Beta en los que los enfrentamientos eran casi que a diario, pero en el caso de Gamma uno de sus miembros, como los es Black, no termina de poner de su parte para encajar.

Pese a que ha tenido toda la disposición de Caro, Margoth, Iván, Mateus, Yan, Mai y Flaca, algo en él demuestra incomodidad e inconformidad, aunque es el mejor de ese equipo, y así lo ha demostrado.

Por culpa de su imprudencia al tocar la piscina, Gamma tuvo que ir a la austeridad de la denominada ‘playa baja’, y esto significó un revés pues desde ese entonces han quedado en los primeros puestos de las competencias.

Y en la reciente competencia ocurrió lo mismo, al ganar y llevarse los beneficios, recibieron la visita de Gabriela Tafur quien se apareció con un spa móvil, y este no quiso participar y aprovechó de soltar todo lo que lleva por dentro y confesó que le gustaría cambiar de equipo.

“Creo que no conecto mucho con mi equipo. Y creo que eso no va entonces. Muchas veces hablan y sentenciaron a dos y no me preguntaron a mí. Hablan de mí, murmuran, y a mí eso no me gusta. Si me pusieran a elegir, en Beta donde está Mackarthur” — Black

Ante el desaire que le hizo a Gabriela Tafur esta le insistió y decidió hablar con él aparte, por lo que aprovechó de darle unas palabras de apoyo para que piense en que él representa a Putumayo en la competencia.

“Te voy a dar un consejo, esta es una oportunidad única en la vida. Y la gente que te está viendo en Putumayo debe estar diciendo ‘ese hombre nos representa’. Entonces que te vean así, con esas ganas de sacar tu tierra adelante” — Gabriela Tafur

Pero en las rede sociales no tuvieron ningún tipo de filtro para comentar lo sucedido, por lo que el post del ‘Desafío The Box’ con lo ocurrido se llenó de diversas reacciones en contra del participante.

“Black tanto que se queja si quería estar en Beta entonces por que no corrió más rápido para entrar a la casa Beta, los equipos se conformaron de acorde a su rendimiento”, “Si Black hubiese tenido mejor cardio y ser tan bueno como dice que es, no estaría en gamma. ahora que soporte” y “Black parece un niño de 5 años. Ayer no fue que no confiaban en él, obviamente por estrategia como hoy es contacto era mejor que lo jugara el por su físico, pero él se lo tomó personal”