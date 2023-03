Participante del Desafío The Box estuvo a punto de morir Foto: Instagram @desafiocaracol

A medida que van transcurriendo los capítulos del ‘Desafío The Box’ se van conociendo más detalles de lo que es la vida de cada uno de los participantes de esta edición, es así como se ha podido quienes han sido sobrevivientes a fuertes enfermedades, y también a lo que han sido las adicciones.

En una de las más recientes entregas uno de los miembros del equipo Gamma abrió su corazón delante de los demás compañeros, esto al ser seleccionado para portar el chaleco de sentencia y muerte. Por lo que en medio de la angustia del momento y los nervios de tener que enfrentarse para permanecer en la competencia, reveló algunos de los detalles de su vida.

Se trata el acróbata callejero Mateus, quien se hizo viral en redes por sus videos haciendo Parkour, un deporte que consiste en saltar obstáculos en la ciudad, lo que se ha convertido prácticamente en un reflejo de su propia vida por lo que ha tenido que pasar.

Él nació en una familia humilde en la que su madre tuvo que hacer de papá y mamá. La pobreza lo obligó a salir a la calle a rebuscarse la vida y encontró en la gimnasia y el deporte una fuente de ingresos que varía de acuerdo a muchos factores, como lo son el clima, el ánimo de la gente y la duración de la luz roja de los semáforos.

“Como a finales del 2019, más o menos o casi 2021, yo estaba reloco, estaba perdido en las drogas, pero paila o sea una vez me pasé, y casi me muero. O sea, yo estaba en un centro comercial, como que comencé a ver cosas y pailas yo no sabía cómo devolverme a la casa y yo estaba muy loco, como muy llevado”, — Mateus

Indicó que en una de las madrugadas llamó a su trabajo para decir que no iría, y su madre tuvo que intervenir por lo mal que estaba. Hizo lo que toda madre haría por un hijo… alentarlo a seguir adelante.

“Sinceramente yo me quería morir, y pues nada, la casa también, como que el techo se empezó como a romper, a inundarse, ahí fue cuando le comencé a meter a los semáforos, a tratar de sacar a mi mamá, quiero darle una vejez digna, porque me ha ayudado muchísimo, mi mamá ha pasado por muchísimo” — Mateus

La meta de Mateus no es otra que llegar al final, ganar y así poder comprarle una casa a su familia, especialmente a su madre. Otro de los participantes que ha revelado su adicción es Ricky, el panadero artesanal del equipo Beta, quien ha aseverado que gracias al ‘Desafío The Box’ no ha fumado más marihuana, la cual tiene como meta dejar de una vez por todas.