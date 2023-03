“Me tiene loco”: Sebastián Martínez a ‘ritmo sabroso’ se gozó canción a Francia Márquez y recibió propuesta

Sebastián Martínez es un reconocido actor quien ha hecho parte de innumerables producciones tales como: ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Pa quererte’, ‘Allá te espero’, entre otras. Sin dejar de lado, su participación en algunas series de streaming que han sido un éxito internacional: ‘Palpito’, ‘Primate’ y ‘Dejémonos de Vargas’, lo que le ha permitido ganarse el cariño de varios televidentes.

Además, de su pasión por la actuación el actor suele ser muy activo en sus redes sociales en donde busca divertir a sus seguidores a través de distintos reeel realizados en su cuenta de TikTok en donde ya cuenta con más de 2,6 millones de seguidores. Uno de los videos que ha estado en tendencia en los últimos días ha sido la canción de salsa choque dedicada a Francia Márquez tras sus pasadas declaraciones.

Por supuesto, el actor no se quedó atrás y se unió a la sonada canción intentando replicar el famoso tema que ya ha cogido mayor fuerza con el paso de los días. Martínez aseguró: “Esta canción me tiene loco”. A lo largo del clip mostró el paisa intentó cantar mientras que sonaba la canción de fondo e incluso no dudó en dejar ver algunos movimientos, pues al parecer, con el ritmo de la música fue casi imposible para él poder detenerse.

Como era de esperarse el clip fue todo un éxito y a la fecha cuenta con más de 30.9 k de reacciones y más de 1.000 comentarios. Además, el actor indicó: “Sabrosa”. Por otro lado, los comentarios que más se destacan son: “Toca reír para no llorar”, “Confirmo, la tengo en la mente todo el día”, “Ya uno no puede darse un gustico”. Sin dejar de lado, que destacaron el nivel actoral con el que cuenta Sebastián y por supuesto, las risas no faltaron.

Asimismo, también se dieron comentarios para el compositor de la canción, pues le piden que en las próximas semanas saqué el video oficial de este tema, pues resaltan que la vicepresidenta estaría feliz de poder ser parte de este y lo haría sin problema alguno: “Ella le posaba con todas las de la ley”.

Lo cierto es que el actor se ha convertido en una de las figuras más destacadas del mundo del entretenimiento, no solo por su rol en la actuación sino que también, por su sencillez y espontaneidad tanto dentro como fuera de los sets de televisión.