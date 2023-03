Marca le retiró el apoyo a influenciador por hacer comentarios homofóbicos y violentos

En redes sociales hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los comentarios y declaraciones que se hacen frente a grandes multitudes o espectadores. Cada vez más los creadores de contenido se ponen en riesgo por el tipo de cosas que suben, pues sin ir más lejos, ‘Epa Colombia’ tuvo un grave problema legal por un video. Ahora es Westcol quien fue denunciado y tiene graves problemas detrás de él.

El creador de contenido paisa Westcol, quien es uno de los streamer más vistos de Colombia, ahora se encuentra en un grave problema y se le suma a los comentarios malintencionados que ha hecho con anterioridad.

Para entrar en contexto, le preguntaron a Westcol qué haría si su hermano se vuelve gay, a lo que él respondió que le metería 17 balazos.

Obviamente, dichos comentarios generaron mucha indignación en redes sociales y hasta le llegó demanda. Para terminar de rematar, una de sus marcas patrocinadoras sacó un comunicado en donde le retiraba su apoyo:

“Desde Doritos Colombia promovemos la autenticidad, defendemos la autoexpresión, celebramos la diversidad y la lucha por la igualdad. En este sentido, las recientes actuaciones del influenciador mencionado en los comentarios de nuestras redes, no están alineadas con nuestros valores y principios de marca. Por esta razón, hemos eliminado las publicaciones que lo involucran y no volveremos a contar con sus servicios para futuras campañas” fueron las palabras de la marca a través de sus historias de Instagram.

Hasta el momento, Westcol no se ha pronunciado respecto al tema y la verdad es que no se cree que vaya a salir a dar declaraciones sobre lo sucedido, pues lo único ha sido que las personas no pueden tomarse todo tan en serio.