Tatán Mejía confesó por medio de un video que se siente muy manipulado

Tatán Mejía no solo es admirado por su profesión, su dedicación para la cocina y hasta por su talento para presentar, sino también porque tiene una familia de ensueño, no perfecta, pero si es admirada por muchos por el amor que muestran en redes sociales. Ahora, por medio de un video, Tatán reveló que se sentía manipulado por una persona bastante cercana a él.

Gracias a su participación en MasterChef, muchos espectadores colombianos lo siguen y están pendientes de él en redes sociales, además de también hacerlo con Maleja Restrepo, con quien hasta lanzó un libro llamado ‘Pareceros’ hablando de su relación amorosa y la mejor forma de ser mejores amigos de su pareja.

Tatán Mejía muestra cómo es su relación con su hija Macarena

La última integrante de la familia Mejía Restrepo fue Macarena, quien ya tiene cinco años y que desde que nació ha conquistado a todos en redes sociales por su ternura y hasta por sus ocurrencias.

Prueba de ello fue el último video, en donde apareció Tatán Mejía mostrando la manera en la que la niña de cinco años lo manipulaba. Todo empezó porque Macarena quería que su papá le prestara su IPad, a lo que él respondió que no.

Ante esto, la niña empezó a decir, “no le puedes decir que no a esta carita”, a lo que él le contestó, “¿por qué eres así Macarena?, eso es manipulación”. Ante esto, Macarena siguió diciendo que no podía decirle que no a una niña tan tierna como ella, lo que generó mucha risa por parte de Tatán Mejía.

Apuntan que probablemente como padre cedió con los argumentos de la niña, quien confirma que definitivamente tienen una de las mejores relaciones padre-hija y es lo que precisamente admiran tantos usuarios y seguidores de la familia.