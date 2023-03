“Cojan oficio por favor”: Carmen Villalobos aclaró inapropiada situación que la tiene molesta

Carmen Villalobos es una reconocida actriz quien ha hecho parte de innumerables producciones nacionales e internacionales, en la que se destacan: ‘Sin senos si hay paraíso’, ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Café con aroma a mujer’ entre otras. Sin dejar de lado, que ahora hace parte de ‘Top chef vip’ en donde se ha destacado por su sencillez y espontaneidad con cada uno de los concursantes.

La barranquillera suele ser muy activa en sus redes sociales en donde busca compartir varios detalles de su vida, en especial los nuevos proyectos que busca llevar a cabo. Además, se ha mostrado muy enamorado de su nueva pareja el venezolano Frederik Oldenburg. Sin embargo, hace pocas horas la actriz se dejó ver molesta frente a la publicación de una información suya en un portal de noticias.

Le puede gustar: “¿Por qué ahora los ‘tombos’ son azules, los ‘tombos’ no eran verdes?”: Inmovilizan carro de ‘Culotauro’

Carmen inició su relato aclarando porque tenía un pantalón térmico. Seguidamente, indicó: “Crean esta nota que Carmen Villalobos deja de bailar en lencería porque tiene novio, ¿en serio? Me toca hacer el ojo como Alejandra Maldonado de Hasta que la plata nos separe”. La barranquillera agregó que no entiende los motivos por los que se realizan este tipo de titulares, en medio de algunas risas y molestia de por medio.

Villalobos aseguró que varios de medios comunicación distorsionaban sus palabras, pues agregaban a la nota cosas que en realidad no pasaban: “Yo no puedo hacer nada, ponen lo que no es”. Asimismo, dejó claro que a su novio le encantaba que ella baile en las redes sociales ya sea con ropa, en ropa interior o sin ropa, “cojan oficio por favor”

También puede leer: A Gregorio Pernia no lo bajan de “suegro” al dejarse ver junto a su hijo Emiliano en medio de un festejo

Finalmente, la actriz dejó claro que no le molesta que escriban notas de entretenimiento sobre ella, pero, por el contrario, lo que le molesta es el tipo de titulares amarillistas los que no muestra cómo realmente suceden los hechos. Además, Carmen resaltó que si hace algo malo está bien, no tiene problema alguno. Lo cierto es que trató de contarles a sus seguidores sus experiencias y aseguró que hasta llega a divertirse con estos.