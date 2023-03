Daniel Arenas habría confirmado su separación con Daniela Álvarez con este mensaje

Daniel Arenas y Daniela Álvarez era una de las parejas que más prometía en el mundo de la farándula internacional y la verdad es que incluso muchos pensaron que llegarían al altar, pues su amor y química se veía a flor de piel. Sin embargo, parece que las cosas no podían estar más alejadas de la realidad, pues este comentario podría ser una especie de confirmación de su separación.

Daniel Arenas habría cometido un error que le costó su relación con Daniela y a pesar de que todo se desató por un beso de Daniel con otra presentadora en un programa en vivo, algunos se atreven a decir que probablemente habrían pasado muchas más cosas para que los dos se hayan alejado.

Daniel Arenas brilló por su ausencia en la vida de Daniela Álvarez

El presentador se unió a la campaña de Telemundo con Mujeres Imparables y las palabras de Daniel fueron:

“Mi madre, no solo me trajo al mundo, sino que también me ayudó a ser el hombre soy. Mi mamá es una mujer dulce, pero también es fuerte. ¡Gracias ma por cambiarme la vida”, fueron las palabras de Daniel Arenas.

Obviamente, dichas declaraciones fueron tomadas como una indirecta muy directa sobre cómo estaba la relación con Daniela Álvarez, que a pesar de haberlo intentado, parece que las cosas finalmente no se dieron.

Hace poco Daniela recibió una condecoración por su labor con las personas con movilidad reducida y Daniel no estuvo ni por los alrededores, ya que fue su hermano quien la acompañó todo el tiempo. Además, Daniel Arenas no se pronunció para felicitarla ni siquiera por redes sociales.

Usuarios lamentaron mucho que la relación terminara, sobre todo porque Daniel se notaba muy enamorado y apoyándola en cada paso.