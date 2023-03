¿Qué tiene que ver Kika Nieto en los comentarios homofóbicos de Westcol?

Una álgida discusión se ha levantado en redes sociales por cuenta de las polémicas y homofóbicas declaraciones que brindó el streamer WestCol por medio de una de sus transmisiones en vivo. Ahora en la discusión entró Kika Nieto, ¿qué sucedió?

El streamer fue noticia nacional por cuenta de sus declaraciones sobre la comunidad LGBTIQ+ que se originó por un comentario de uno de sus seguidores. WestCol fue tachado de homofóbico por emitir misóginos comentarios en contra de la comunidad, específicamente al sector gay.

“No nunca, eso si no papi. Huevón, pueden decirme lo que quiera bro, pero eso si no va conmigo. ‘Westcol es un homofóbico’. Cero, perro. Que se hagan sus mierdas y que esos hijueputas sean cacorros, pero que no me vayan a traer otro man ni por el putas. Enciendo esa gonorrea a balín. Si le gusta tanto que le den por el culo le hago otros 17 huecos para que le den por ese... Huy papi, lo fulmino a balazos, que no vengan aquí a joderme la puta vida. Que hagan sus maricadas pero lejos de mí. ¿Por qué yo tengo que aguantarme esa mierda? Nunca en la vida”, fue su comentario.

Con sus comentarios homofóbicos la audiencia y usuarios en redes sociales recuerdan las declaraciones de Kika Nieto al respecto de la comunidad LGBTIQ+. La youtuber, que incluso ya se ha vuelto tendencia principal en Colombia, opinó hace un par de años que “tolera” a los integrantes de la comunidad y sus seguidores la criticaron decepcionados por utilizar esa expresión.

“Kika Nieto sacó un video diciendo “los tolero” y todo internet la canceló, pero Westcol sale a ser abiertamente homofóbico y misógino Y AHÍ SIGUE¿? Machismo se le llama a esta vaina”, opinó la influencer Larrotica.

“A Kika Nieto le llegaron amenazas de muerte por un “lo tolero”. El tal Westcol (o como se haga llamar ese ñerazo) sale a decir que le daría 17 balazos a un hombre homosexual y todo sigue como si nada. Eso perfectamente amerita un proceso por fiscalía y el cierre de sus canales”, también opinó otro usuario.

“Bueno amigxs, a Kika Nieto le cancelaron contratos por decir que “Toleraba” a la comunidad LGBTI+, si no le tumban el twitch a este man queda más que demostrado que la misoginia sigue más fuerte que nunca. Besos”, también opinó otra usuaria.