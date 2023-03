“Me estoy poniendo como nerviosa”: Melissa Martínez mostró los ‘costositos’ regalos que recibió

Melissa Martínez es una reconocida periodista en el mundo del deporte y especialmente, del futbol colombiano. Actualmente, hace parte de Caracol Radio y ESPN. Sin dejar de lado, que desde hace algún tiempo viene mostrado su faceta como empresaria y a la fecha ya cuenta con varias sedes en el país.

La reconocida comunicadora suele ser muy activa en sus redes sociales en donde muestra varias rutinas de su día a día, la promoción de algunas marcas y uno que otro detalle que deja sorprendidos a sus fans y en esta ocasión la situación no pasó desapercibida.

Mientras se encontraba en su oficina, llegaron varios regalos y Melissa no dudó en compartirlos con sus seguidores: “Estoy feliz porque amo destapar regalos que tal esto me enviaron chocolates y flores por este costado, esto me está poniendo nerviosa”. Seguidamente, mostró que se trataba de un anillo acompañado de una joya verde en el centro.

En medio de la emoción, la periodista aseguró: “Lo trajo un mensajero, están sellados no sea que tenga un, quereme”. Segundos más tarde, leyó la pequeña tarjeta que contaba con una sentida dedicatoria: “Una joya especial encaja perfecto con una mujer preciosa como tú”.

Ante el inesperado regalo, Melissa realizó una pequeña encuesta con el fin de preguntarles a sus fans si desean conocer la historia completa, la cual contó con tres opciones: divino, me encanta y queremos detalles del asunto.

Como era de esperarse los comentarios por parte de sus fans no se han hecho esperar en donde indicaron que posiblemente se trate de una campaña publicitaria o de una sorpresa que tendría preparada la periodista. Sin embargo, están a la espera de que en las próximas horas relate la noticia.