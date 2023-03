Carolina Cruz mostró “todo lo que está bien en la vida” y dejó a más de uno enamorado

Carolina Cruz es una presentadora, empresaria y modelo quien se ha convertido en una de las caras más importantes del mundo del entretenimiento. La caleña actualmente hace parte de ‘Día a Día’ en compañía de Carolina Soto, Catalina Gómez, Iván Lalinde y Juan Diego Vanegas, programa en el que ha sido el centro de las críticas por sus constantes declaraciones.

Además de su papel durante las mañanas en el matutino, Cruz también suele ser muy activa en sus redes en donde busca compartir varias de las actividades que realiza día a día. En especial, aquellos momentos que comparte con sus dos hijos, Matías y Salvador. Cabe resaltar que su hijo menor meses después de su nacimiento tuvo que afrontar complejas situaciones que salud que llevaron a la presentadora a dejar varios proyectos de lado.

En esta ocasión, la presentadora quiso compartir una serie de imágenes del pequeño en donde dejó claro que ellos son su principal prioridad. En la fotografía se lee: “Todo lo que está bien en la vida”. Asimismo, Carolina ha buscado dejar que claro que aunque tenga varias responsabilidades ya sea, con el programa, sesiones de fotos, eventos con marcas y demás, el tiempo para estar con sus hijos resulta imprescindible, así como también, los momentos con el resto de su familia.

Y es que además de asistir al Estéreo Pícnic en compañía de quien sería su nuevo amor, al otro día se le vio asistiendo a la fiesta de cumpleaños de su sobrina, quien para muchos es considerada como la hija de Carolina. La caleña se mostró luciendo un vestido ceñido al cuerpo y por supuesto, mostró algunos de los invitados y también, el amor que siente por sus familiares, entre ellos su papá quien se gozó de principio a fin la fiesta y su hermano quien estuvo sentimental por la nueva etapa de su hija mayor.

Lo que queda claro es que a pesar de que fue el centro de las críticas hace algunas semanas, supo seguir adelante con cada uno de sus proyectos, compartiendo detalles de su vida como si no hubiese pasado nada. Además, Carolina en repetidas apariciones aseguró que no es la primera vez en que es blanco de críticas, pero que esto no le importa.