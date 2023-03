Yailin enciende alarmas de preocupación en redes sociales: “La depresión es muy difícil”

Una ruleta rusa de emociones, eso es lo que parece estar viviendo, en esta importante etapa de su vida, Jorgina Lulú Guillermo, mejor conocida como ´Yailin´ La más viral, quien está a solo unos pocos días de dar a luz a su primera hija, y quien se ha visto envuelta en varios titulares de farándula, luego de las contundentes declaraciones de su esposo Anuel, quien aseguró que ya no seguían juntos.

Aunque la rapera no suele publicar nada sobre su vida privada y se abstuvo de realizar pronunciación alguna sobre lo dicho por el intérprete de ´La llevo al cielo´, recientemente realizó un posteo que generó la mirada inmediata por parte de sus seguidores, quienes no dejan de preguntarse si todo está yendo bien con la dominicana.

La imagen de la figura de una mujer que toca su barriguita mientras deja correr lagrimas en su rostro, junto con un escrito bastante emotivo, ha dejado en evidencia que la voz de ´Chivirika´ no está tan bien como suele aparentar en la mayoría de sus publicaciones en redes sociales. “La depresión es algo muy difícil, quiere adueñarse de ti y si le demuestras que eres débil, se adueña de tu corazón y de tu mente, pero confío en ti mi Dios que nunca me vas a dejar sola porque soy fuerte como me enseñaste”, es el texto que hace parte de la imagen.

Aunque para vista de muchos la dominicana podría estar pasando por un espléndido momento, debido a que su maternidad está en puertas de consumarse, aunado al éxito de su más reciente lanzamiento musical ´Chikilio´, esto no es lo que da a entender con su último mensaje. El pasado 14 de febrero Yailin difundió un post sobre una gran cantidad de lujosos regalos recibidos, que por la descripción que hizo, todos los portales de entretenimiento asumieron provenían del puertorriqueño, sin embargo, tal parece el amor no pinta tan bien como se ve en los detalles.