¿Ríe para no llorar? Maluma confesó cómo se sintió cuando supo que ‘lo cambiaron’ por Neymar

Entre las especulaciones que se generaron por la ruptura entre Maluma y Natalia Barulich, surgió uno que apuntaba a que la mujer le habría sido infiel al colombiano con Neymar. Lo cierto es que el cantante no se refirió al tema, sino hasta ahora y dejó algunas declaraciones que pusieron a pensar a muchos.

¿Qué dijo Maluma?

El cantante no mostró mayores sentimientos en sus declaraciones y con suma frialdad aseguró, eso sí entre risas, que Neymar le había robado la novia, pero dejó en claro que no es algo que le importe.

“Neymar me quitó mi novia. No mentiras. Yo terminé con ella, y luego vi que ellos estaban por ahí juntos, pero eso no me lastimó el ego ni nada de eso” confesó el colombiano.

¿Natalia le fue infiel a Maluma?

Aunque el vocalista no respondió esta pregunta directamente, sí dejó mucho qué pensar cuando le preguntaron cuánto tiempo había pasado desde su ruptura, hasta que ella empezó a salir con el futbolista brasileño.

“Demás que a los 30 segundos, no sé. No tengo ni idea, ni me importa” concluyó Juan Luis.

Por si no lo ha visto, a continuación le dejamos el video: