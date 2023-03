“¿Por qué hay tanto VIH en la policía?”: respuesta del General dejó con la boca abierta

Desde hace años que para nadie es un secreto que dentro de la Institución de la Policía, existen las relaciones sexuales, sobre todo desde que se descubrió ‘La Comunidad del Anillo’, que dejó al descubierto muchos temas que la misma Institución quería mantener en secreto. Ahora, la entrevista hacia el General se volvió tendencia por los duros temas de los que hablaron.

Lea también: Papás de ‘Epa Colombia’ subieron video y los criticaron por querer dar pesar

La Policía Nacional se ha puesto en los ojos de todo el mundo luego del escándalo que se ha generado por una entrevista que dio el Comandante de la institución, en donde hablaba del porcentaje de policías que tienen VHI, a lo que el General Henry Armando Sanabria Cely afirmó que de los 160 que pertenecían a la Institución, más de 12 mil estaban padeciendo la enfermedad.

Pero eso no fue todo, de hecho, lo que más generó indignación en los usuarios, fue que aseguró que no tenían en mente los condones porque era un método abortivo, algo que no estaba bien visto por la iglesia.

“Una de las promesas matrimoniales es: " ¿Aceptaréis los hijos que Dios te mandará?” y uno dice: “Sí, acepto”, fue lo único que dijo el General.

En redes sociales los usuarios no perdonaron la declaración del General, algunos tildándolo de inconsciente e ignorante, sobre todo porque una de las enfermedades que se dan dentro de la comunidad LGBTIQ+ es el VIH.

Lea también: Javier Hernández reveló detalles del horrible momento que vivió en hospital de Qatar

“Bestialidad 1: asociar VIH con comunidad LGBTI. Bestialidad 2: decir que el condón es abortivo. ¿En serio este tipo es el que dirige a la policía?” fue el comentario de uno de tantos usuarios que se pronunciaron en Internet.