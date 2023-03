Papás de ‘Epa Colombia’ subieron video y los criticaron por querer dar pesar

‘Epa Colombia’ es una de las personalidades más polémicas en Colombia y por ende, cualquier cosa que pase con ella es comentada por muchos usuarios en internet. Ahora, para rematar, sus papas subieron un video, pero por su expresión, pareciera que lo hubiera hecho obligados.

Lea también: Javier Hernández reveló detalles del horrible momento que vivió en hospital de Qatar

La empresaria siempre ha tenido una buena relación con sus papás, quienes la han apoyado desde el inicio de su carrera en redes sociales y mucho más cuando tuvo problemas legalmente por haber dañado instalaciones de TransMilenio.

Gracias a que se ha convertido en una persona tan mediática y ha logrado construir una de las empresas más exitosas en Colombia, sacó adelante a su familia y logró comprar todas las cosas que sus papás solamente soñaron en algún momento.

Por obvias razones, ellos se encuentran muy agradecidos con ‘Epa Colombia’ y lo dejaron saber a través de un video que publicaron, en donde le decían:

“Daneidy yo quiero felicitarla por ese emprendimiento tan bonito, por darle trabajo a tantas personas, por colaborarle a la familia y por ser tan barraca y echada para adelante y ojalá siga así y no se deje derrumbar por las críticas” afirmó el padre y luego la mamá, quien casi dijo lo mismo.

Lea también: Alejandra Sandoval reveló qué siente ahora al ver al hombre que la maltrató por años

A pesar de los buenos sentimientos que parecían tener los dos padres, usuarios no estuvieron muy contentos con el video, sobre todo porque su cara no tenía emoción alguna, lo que puede resumirse a que dicho video solamente fue idea de la empresaria porque últimamente no está siendo tendencia por nada.

“¿Por qué tienen que hacer un video y subirlo a redes sociales en vez de hacerlo en persona? Esto es puro marketing”, aseguraron algunos usuarios.