Tatán Mejía está preocupado porque su hija se siente “frustrada” en el colegio

Tatán Mejía le compartió a sus seguidores una de sus más recientes preocupaciones, la cual tiene que ver con su hija mayor Guadalupe, indicando que más allá de ser algo referente a su crianza, se trata de un aspecto escolar que la tiene muy frustrada y que a su vez repercute un poco en su desempeño como papá.

El colombiano suele compartir con sus seguidores varios detalles de su día a día a través de sus redes sociales, desde aspectos relacionados con el motocross y su trabajo con ‘La isla de los famosos’, hasta aspectos más cotidianos relacionados con su pareja, Maleja Restrepo, y sus dos hijas, todo desde un punto de vista cómico y ocurrente.

Pero en esta oportunidad, Tatán Mejía dejó ver su lado más serio en una emotiva historia en donde señala lo preocupado que está por su hija mayor, indicando que ha demostrado en más de una oportunidad lo frustrada que se siente en el colegio por no tener muy buenas habilidades con los deportes que implican una pelota, justo como le pasó a él en su infancia.

“Yo toda la vida le he dicho [a Guadalupe] que nosotros no somos muy buenos para los deportes convencionales, voleibol, fútbol, nuestra habilidad está en otro lado (...) A mí nunca me fue bien en ninguno de esos deportes de pelota, tenía otra habilidad”, confesó el motociclista.

Seguidamente indicó que se está repitiendo el mismo patrón con su hija, quien le ha manifestado que se siente frustrada con sus habilidades en voleibol: “Con ‘Guada’ me está pasando lo mismo, se ha frustrado porque dice: ‘no soy buena jugando voleibol, es que no soy buena jugando fútbol’”.

Sin embargo, en otra historia confesó lo orgulloso que se siente de Guadalupe porque ha sabido hacerle frente a otras habilidades, destacando que el fin de semana pasado logró ganar su primera competencia de motocross, dejando ver que la niña terminó heredando el talento de su papá, además de contar con un buen guía para ayudarla en su proceso.