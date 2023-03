Mabel Cartagena mostró una de las secuelas que desarrolló al grabar ‘La vuelta al mundo en 80 risas’

Mabel Cartagena le confesó a sus seguidores que después de haber terminado de grabar todos los segmentos del programa ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ desarrolló una pequeña secuela, que si bien pasaba casi inadvertida, actualmente le está pasando una mala jugada y teme que en los próximos días pueda seguir manifestándose.

La colombiana y su acompañante Camilo Cifuentes formaron una de las varias parejas con las que los colombianos pudieron compartir a través de la pantalla chica en esta reciente edición, además de la presentadora Melina Ramírez y el humorista Don Jediondo, la modelo Gabriela Tafur y el comediante Jhovanoty, la actriz Lina Tejeiro y el comediante Lokillo, el chef Juan Diego Vanegas y el humorista Piroberta, la actriz Shirly Gómez y el humorista Boyacoman.

Y si bien en la pantalla se veía que todo era risas y humor, hace poco Mabel Cartagena reveló que hubo un par de momentos que detestó de todo el proceso de grabación, destacando su participación en una curiosa danza griega que le dio vértigo, además de tener que hacer deportes acuáticos con muy bajas temperaturas.

Pero tal parece que no solo esos malos momentos terminaron por “afectar” a la modelo, sino que también desarrolló una secuela que no había notado sino hasta hace pocas horas, indicando que su aventura europea le terminó pasando factura con su peso.

A través de una serie de divertidas historias, Mabel Cartagena comentó que si bien estuvo entrenando fuertemente para lucir una figura atractiva para el programa, igual logró aumentar un par de kilos, lo cual notó al probarse unos pantalones que antes le quedaban muy bien, ahora le costaron entrar en su cuerpo.

La creadora de contenido también destacó que este detalle lo viene desarrollando desde que terminó las grabaciones del programa, indicando que desde ese momento hasta la actualidad ha estado comiendo un poco más de la cuenta, en especial durante las últimas dos semanas.

También reconoció que puede que esta “secuela” siga desarrollándose en los próximos días ya que tiene programado un viaje a Argentina, asegurando que con toda la comida que probará allá tendrá dificultades para entrar en las prendas de ropa: “En una semana me voy a Argentina a tragar asados como loca. No me va a quedar ni la bata de pijama cuando regrese”.