A Mabel Cartagena le ganaron los recuerdos bonitos y ahora defiende a Carolina Cruz

Mabel Cartagena se había pronunciado al respecto al tema de Carolina Cruz y su polémica por afirmar que las mujeres que se explantaron sus senos parecían hombres. A pesar de qué Mabel no estaba de acuerdo con Carolina Cruz, ahora salió a decir que la defiende y hasta la quiere.

Carolina Cruz ha sido noticia a lo largo de la semana debido a dos cosas. La primera, por su nuevo amor, con quién la vieron hace poco en un concierto muy enamorada. La segunda, porque criticó y aseguró que las mujeres que se están retirando sus prótesis mamarias probablemente le estaban haciendo por Moda.

Muchas celebridades tomaron muy malos comentarios y se pronunciaron en redes sociales Natalia París, Tuti Vargas, Alejandra Giraldo, entre otras.

Mabel Cartagena no se había quedado por fuera y compartió un video en donde se mostró bastante desacuerdo con el comentario.

Muchos lo tomaron como un duro llamado de atención hacia la presentadora de Caracol, pero ahora parece que se le ha ablandado de su corazón y se pronunció respecto al tema a través del mensaje en el que decía.

“Ya di mi opinión y hablé en privado también con ella. No me ha gustado que me han usado para poner titulares en las noticias como si yo estuviera molesta con ella. Yo jamás, lean bien, jamás voy a olvidar que Caro fue la única en darme la mano cuando en ese entonces me dejó brillar, me permitió mostrarme en noticias de entretenimiento cuando la reina era ella y ella permitió que brillar a mí”

“Entiendo que tenía una idea y no supo desenvolverla bien y con ello se equivocó, hirió muchas mujeres y le han crucificado en todos lados. Hoy sé que hay que ser muy cuidadoso con cada palabra dicha”

“Yo de ella me hubiera disculpado y ya, no tiene conocimiento de eso porque no lo ha vivido, debió utilizar otro tono y modificar algunas palabras para que su idea se escuchara mejor” terminó por decir Mabel.

