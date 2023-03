Mabel Cartagena reveló qué fue lo que más odió de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’

Mabel Cartagena compartió a través de sus historias de Instagram que su travesía en ‘La vuelta al mundo en 80 risas’ no fue tan alegre como se pudo apreciar en las pantallas, comentando un par de detalles que no solo le causaron susto, sino también total repulsión mientras grababan algunas escenas.

La colombiana y su acompañante Camilo Cifuentes formaron una de las varias parejas con las que los colombianos pudieron compartir a través de la pantalla chica en esta reciente edición, además de la presentadora Melina Ramírez y el humorista Don Jediondo, la modelo Gabriela Tafur y el comediante Jhovanoty, la actriz Lina Tejeiro y el comediante Lokillo, el chef Juan Diego Vanegas y el humorista Piroberta, la actriz Shirly Gómez y el humorista Boyacoman.

Y si bien el programa le logró sacar varias carcajadas al público, tal parece que para algunos de los involucrados en el proyecto fue todo lo contrario, ya que Mabel Cartagena le reveló a sus seguidores que en dos oportunidades no se sintió tan bien en el programa.

A través de una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, la colombiana confesó que durante una presentación realizada por unos griegos sintió mucho terror al ser incluida en una danza que involucraba que ella diera varias vueltas, algo a lo que ella le teme profundamente.

“Fui engañada por estos griegos. Casi me privo del pánico cuando me cargó a darme vueltas. Yo le tengo pavor al mareo y me tocaba disimular porque estábamos grabando el programa”, escribió la modelo en el clip donde forma parte de la curiosa danza.

Seguidamente contó que la escenas acuáticas fueron las que más detestó, en especial porque la temperatura en el mar estaba muy baja y ella detesta el agua fría. También dejó ver que estaba sumamente frustrada por no poder realizar con éxito la actividad del segmento, indicando que lloró mientras hacía la nota, pero que nadie lo notó.

“Todos se reían al verme tan histérica. Les confieso que hice esta nota llorando. Nadie se dio cuenta pero yo estaba tan molesta que me puse a llorar”, dijo Mabel Cartagena en la historia mientras mostraba algunas escenas en las que aparecía intentando dominar la técnica de la actividad acuática.