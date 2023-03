“Cosas bien hechas”: Catalina Gómez presentó a sus ‘hermanos’ y los halagos no faltaron

Catalina Gómez es una presentadora exmodelo quien ha sido la cara más destacada durante varios años del programa ‘Día a Día’, pues a pesar de los cambios que ha tenido el matutino la paisa sigue presente. Sin dejar de lado, sus otras pasiones como lo son el ser Coach en salud, el ejercicio y la cocina.

Catalina lleva ausente varios días del canal debido a que se encuentra de vacaciones con sus hermanos y sobrinos en Europa como lo ha dejado ver a través de sus redes sociales. Cabe resaltar que la presentadora sería la menor de 8 hermanos, tarea que no fue nada sencilla para el resto de su familia.

La presentadora suele ser muy activa en sus redes sociales y este viaje no fue la excepción, especialmente porque mostró a dos de sus sobrinos, quienes no tendría una gran diferencia de edad frente a ella. Sin embargo, los hombres no terminaron robándose el show por esto, sino que lo hicieron según los internautas, por la belleza con la que cuentan.

En la serie de imágenes compartidas a través de su cuenta de Instagram, la paisa aseguró: “Estos amores… Que se volvieron tan grandes”. Y es que a lo largo de las fotos se aprecia el cariño que siente Gómez por sus familiares y la complicidad que se ha creado entre ellos, pues la época los ha unido a pesar de que sean tía y sobrinos.

Asimismo varios usuarios indicaron que parecían hermanos: “¿Sobrinos? Parecen tus hermanos y que lindos son todos”. “Disfruta mucho que churros esos sobrinos o tíos que bella familia”, son algunos de los comentarios que se pueden apreciar a lo largo de la publicación que ya cuenta con más de 16.000 reacciones y un sinfín de comentarios.

Lo cierto es que algunos de los televidentes piden que Catalina regrese pronto al canal, pues están acostumbrados a quien sea ella quien la cara principal del programa y también, su sencillez y espontaneidad a la hora de presentar.