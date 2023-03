Juliana, Dawer y Damper, entre otros grandes artistas nacionales que pisarán el Estéreo Picnic

Una de las mejores cosas que puede vivir un amante de la música, es la llegada de año nuevo, es la llegada también de los festivales, especialmente este, el Estéreo Picnic, que. Básicamente, es un picnic que saca de una completa suena de confort y ofrece un mundo distinto por la experiencia de la música en vivo y un solo corazón que late por cada cuerpo presente allí.

Para los asistentes, el Estéreo Picnic significa mucho, casi siendo los cuatro mejores días del año, pero para los artistas, puede que sea su oportunidad más grande hasta el momento para mostrar su música y sorprender a todos aquellos que, a pesar de no ir únicamente por ellos, pueden engancharse y terminar volviéndose su fanático más grande.

Publimetro tuvo la oportunidad de hablar con algunos de ellos y las vibras se sienten muy parecidas: nervios, emoción y una sensación de un reto para no decepcionar a los que los escuchan.

Juliana Velasquez, una pelada que viene conociendo el mundo del entretenimiento y la fama desde que era pequeña, pues muchos crecieron viéndola en la pantalla nacional, en un programa llamado ‘Club 10′, cuando era una de las integrantes de la casa.

Aquella pequeña niña a la que, según ella misma, se le burlaban por tener más “carne” de lo normal, ahora es una mujer hecha y derecha, que no se quedó con la actuación, sino que su música está en un punto tan alto, que ya cuenta con su primer Grammy Latino. Mejor dicho, Juliana está floreciendo más que nunca, así como se llama su álbum.

“Este 2023 inició con la hermosa noticia de que iba a ser parte de este cartel, regresando a Colombia. Estuve viviendo en Brasil en una época y fue maravilloso porque inició con todas las ganas de empezar, seguir poniendo mi música en escena y recorrer mi país cantando la música que por años llevo sacando, pero que no he podido compartir con muchas partes de Colombia” afirmó Juliana.

Y es que a pesar de que Juliana ya contaba con cierta popularidad y fama, emprender en un camino como la música puede resultar muy bien o muy mal, o incluso ni siquiera resultar:

“Ha sido una transición maravillosa, he estado acompañada de personas que han querido hacer este viaje conmigo y que han entendido que uno no es una cosa o la otra, sino que uno puede ser muchas cosas si se lo propone. Esta Juli del club 10, hoy esta es saltando de la dicha porque no puede creer que todo lo que está pasando, esté pasando y justamente por eso el show del Estéreo Picnic se va a llamar ‘Florecer’ y es porque siento que eso fue lo que pasó conmigo en estos últimos años, dio fruto esa semilla que llevaba desde hace tantos años arando esta tierra, pero no quiero florecer sola, quiero invitar a que todos podemos hacerlo y que todos los procesos son diferentes, uno no tiene que compararse, uno tiene que preocuparse por su florecimiento”

Una noticia como la de ser parte del cartel del Estéreo Picnic puede ser una de las más satisfactorias para cualquier artista, pues Dawer y Damper aseguraron que lo sintieron como un gol, “el día que estaban haciendo el live y salieron los carteles, ese día nos dimos cuenta y fue una locura, nos vieran saltando casi que en una pata, fue como un gol, fue como que nos dijeran que Colombia estaría en el mundial”

Muchos artistas y músicos suelen ser amigos entre ellos y encontrarse dentro de un festival, es la sensación más bonita que puede haber. Tropicana Club, La Banda del Bisonte y Ana Sanz, son algunos que se reúnen a hablar a penas pueden y en conversación con nosotros, confesaron muchos de sus sentimientos tanto como artistas, como fanáticos del festival.

“El festival desde lo últimos años para acá ha cambiado mucho como su enfoque, sobre todo para bandas nacionales. Esta es una versión, que, aparte de tener un día de más, tiene muchas bandas nacionales, está llena y aparte de eso, hay muchos sonidos, grupos del pacífico, rock, rock alternativo, tenemos a Juliana. Hay una cuota muy fuerte y esperamos que esta iniciativa también ponga clara un circuito en donde se puedan exponer completamente los artistas”, aseguró Juan Antonio Toro, el manager de Tropicana.

Me dicen Jeg, -sí, así es su nombre- es el director musical de Ana Sanz, y no solo habló en representación a la cantante, sino él como músico, aseguró que “el Estéreo Picnic se ha hecho un nombre y una imagen, no solo a nivel nacional, sino internacional, por la cual para cualquier músico o artista, es un sueño estar parado en esa tarima, hacer parte de ese cartel y llevar su música a todo lo que implica el festival. Me parece que esto que siempre ha querido Phillip y Paramo de volver al Estéreo Picnic como un epicentro de cultura y música nacional, cada vez es más cierto y más real. Estoy de acuerdo con que es muy interesante que cada vez es más alta y amplia la cuota no solo de géneros, sino también de regiones del país”

Afortunadamente, la apuesta por el sonido diferente es cada vez más grande, por eso estos artistas nacionales se sienten felices de poder tener tanta variedad:

“La cuota de la electrónica es muy bacana, hay apertura para el reguetón, me parece muy chévere que se vaya implementando un sonido más folclórico, la cumbia, no sé, no es una cuestión de géneros, sino de la diversidad sonora que tiene el país” aseguró Miguel Spitaletta, de La Banda del Bisonte.

“Yo la verdad estoy muy contento con la curaduría del Festival, porque el hecho de que The Chemical Brother y Fumaratto estén en el mismo festival, me parece un golazo, me parece que es cagarse en todo el tema de los géneros, porque siento que los géneros también existen por muchas cuestiones, una de ellas es el tema racial, por ejemplo. El R&B fue un género solamente para los artistas negros y Elvis cantó lo mismo, pero no, esa no era la categoría. Creo que es momento de empezar a desdibujar los géneros. La electrónica está increíble, una de las bandas que estoy seguro de que me disfrutaré será Dengue Dengue Dengue, una de las figuras más importantes de la electrónica del país y al mismo tiempo de tener la posibilidad de ver proyectos como Dawer y Damper, un proyecto que lleva mucho tiempo dándole y que ahorita están en todo lado” aseguró Juan Antonio Toro.

Gracias a que existen plataformas como el estéreo Picnic, no es loco llegar a imaginar que estos artistas colombianos tengan la posibilidad de mirar o aspirar a festivales que también hacen parte del circuito y Dawer y Damper tienen claro eso, “uno tiene una lista de niño Dios y este año quizá no sucederá, pero es lindo imaginar un Lollapalooza, una gira así bien linda. Estaremos en julio en nueva York y eso será brutal, pero nos damos por bien servidos con lo que está pasando”

Rosalía es una de las artistas internacionales más esperadas de todas. A pesar de que la española ya ha pisado Colombia, tenerla en un festival como el Estéreo Picnic es una ganancia completa, por eso, no sería raro preguntar por la posibilidad de una colaboración con ella, sobre todo porque el país está pisando muy fuerte en la industria nacional.

“Si Rosalía nos llamara mañana - afirmó Lika Nova - dicha canción, teniendo en cuenta a diversidad de lenguaje que tiene la española, podría llamarse ‘Con Los Trasnmipapis’”. Por otro lado, Juan Diego aseguró que la canción combinada con Tropicana Club se llamaría ‘Poperazo Bulería’, y hasta Dawer y Damper, quienes se vieron un poco enredados con el nombre, aseguraron que tendrían dos opciones, la primera “Yamaha” y la segunda “Tres Doritos después”. Pero definitivamente, quien sí se fajó con el nombre fue Juliana Velázquez, quien aseguró que “hablando de florecer, podría ser ‘Rosas para ti’”