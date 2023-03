“Ser infiel me parece una estupidez”: Adriana Arango abrió su corazón sobre relaciones amorosas

Adriana Arango es una de las actrices más reconocidas de Colombia, además de ser una de las más talentosas. Su trayectoria y años de experiencia le han permitido conocer a muchas personas, entre esas, su exesposo Robinson Díaz, con quien se casó en los años 90. Sin embargo, la atención en la pareja se centró cuando una tercera actriz llegó y formó un trío amoroso.

Para nadie es fácil enterarse de que la pareja de tantos años está faltando al respecto y al compromiso de serle fiel y leal a uno y la verdad es que fue uno de los momentos más duros de su vida, sobre todo porque recibió muchas burlas por parte de los espectadores y cómo no se dio cuenta incluso viviendo con él.

La noticia se supo después de que Adriana, preocupada, llamara a la policía porque su esposo no aparecía, cuando encontraron el carro parqueado en la casa de Sara Corrales.

¿Qué piensa Adriana Arango sobre la infidelidad?

Luego de tantos años del suceso, Adriana Arango le concedió una entrevista a Revista Semana, en donde habló de su personaje para la producción de ‘Ana de Nadie’, reveló lo que pensaba de la infidelidad:

“Me parece una cagada y hoy en día me parece una estupidez. Porque actualmente no es obligatorio estar casado. Es decir, si tú ya no quieres tener una relación, simplemente dices: “Oye, esto está como paila y ya”, no es como antes que era muy difícil romper los matrimonios. Entonces, que hoy alguien sea infiel me parece ridículo” terminó por decir la actriz.

A pesar de que no nombró a nadie en concreto, usuarios tomaron sus palabras dedicadas a aquellos que no fueron sinceros y capaces de hablar y separarse a tiempo, antes de romper el corazón.