¿Igualitos? Sebastián Caicedo mostró a su hermana y los elogios no se hicieron esperar ante su belleza

Sebastián Caicedo es un reconocido actor quien se ha dado a conocer en distintas producciones nacionales como: ‘Los reyes’, ‘Francisco el matemático’, ‘Mentiras perfectas’, entre otras. Sin dejar de lado, que ahora buscó alternar su rol en el mundo del entretenimiento con su faceta como empresario, la cual se daría en compañía de su pareja, Juliana Diez.

El caleño suele ser muy activo en sus redes sociales en donde busca generar un acercamiento con cada uno de sus seguidores y por ende no duda en compartir varias de las experiencias que vive día a día. En medio de esto reveló que hace pocos días su hermana estaba de cumpleaños y como era de esperarse los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar.

Caicedo a través de su cuenta de Instagram en la que alcanza lo más de 4.3 millones de seguidores dedicó un sentido mensaje para ella en la que no solo le expresó su cariño sino que también, cada uno de los buenos deseos que espera se cumplan para ella: “Que Dios te bendiga y te llene de todas las cosas bonitas que te mereces hermanita hermosa”. Reiterando que lograra ser uno de los días más felices para ella.

Como era de esperarse los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar en donde destacaron el parecido que tienen ambos, aunque evidentemente ella es mayor que Caicedo. Asimismo, no dudaron en referirse a la belleza con la que cuenta la hermana del actor, indicando que esto viene de los genes, pues no dejan de lado a Sebastián y lo guapo que resulta ser el caleño para muchas.

Lo cierto es que Caicedo ha logrado ganarse el cariño de sus seguidores debido a su carisma y la buena energía que irradia a sus seguidores, pues varios aseguran que sus mensajes han sido un alivio en tiempo de crisis y tener a alguien como compañía a pesar de que solo interactúen a través de las redes sociales.