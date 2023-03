Instagram censura una publicación de ‘La Jesuu’ por su contenido “horroroso”

‘La Jesuu’ se ha convertido en una víctima de la estricta política de censura que tiene Instagram, mostrándole a sus seguidores que la razón de esto se debe a que compartió una publicación en donde no solo se muestra contenido vulgar, sino también sugerente y “horrible”.

La creadora de contenido ha mantenido un bajo perfil en las redes sociales durante las últimas semanas, limitándose a subir algunos videos respecto a ciertas actividades de su día a día, y un par de imágenes de sus cambios de look, manteniendo poca actividad en lo que respecta al contenido cómico que antes solía subir con más frecuencia.

Puede leer: La creativa solución de ‘La Jesuu’ para mantener a los extraterrestres alejados de Colombia

Sin embargo, no deja de interactuar con sus seguidores a través de dinámicas como sesiones de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram e incluso al responder algunos mensajes directos que recibe de los internautas.

Y a propósito de esto último, La Jesuu publicó una curiosa conversación que tuvo con un usuario de Instagram que no dudó en atacar algunas de las fotos que subió en donde aparecía con un look al natural, el cual al parecer no fue del agrado de la internauta, al enviarle mensajes como “qué cosa tan horrorosa” y “asco”.

Sin embargo, La Jesuu no se quedó callada y le contestó a la internauta de manera sarcástica, comentando que más allá de pensar que no tenía buen aspecto, la realidad era que le gustaba y que quería ver más que su rostro.

Lea también: ‘La Jesuu’ reveló todo lo que vivió durante el atraco en Cali ¡Por poco la dejan hasta sin peluca!

“Esas son palabras de una persona que quiere conocer mi sh***o. Y no. Te voy a mostrar mi sh***o . Gratis”, dijo sarcásticamente la creadora de contenido.

Sin embargo, al publicar la captura de pantalla con la respuesta que le dio al usuario de Instagram, la plataforma detectó que había lenguaje indecente y sugerente, razón por la que decidió censurar la historia y posteriormente eliminarla.

Cabe destacar que la creadora de contenido no quedó contenta con la acción que tomó Instagram con su publicación: “¿por qué no me dejan ser feliz con mis respuestas?”. Acto seguido, la joven decidió publicar nuevamente la misma imagen de sus respuestas pero censurando con un emoji de corazón las palabras vulgares.