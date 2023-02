‘La Jesuu’ reveló todo lo que vivió durante el atraco en Cali ¡Por poco la dejan hasta sin peluca!

La creadora de contenido y empresaria Valentina Ruiz, mejor conocida en las redes sociales como ‘La Jesuu’, volvió a ser el centro de atención por un robo, pero esta vez no por uno de sus trabajadores a las clientas de su emprendimiento, sino por un atraco que vivió en Cali.

El hecho se registró durante horas del fin de semana en la localidad del barrio El Poblado I, en la referida ciudad, cuando tres hombres a bordo de motocicletas llevaron a cabo, lo que en palabras de la misma Valentina Ruiz, ha sido su primer atraco.

Indicó que la policía la detuvo en frente de Charco Azul, hicieron la revisión correspondiente del vehículo en el que iba y que después de eso seguiría su camino, ya que nunca se atrevía a cortar camino, pero esta vez sí lo hizo.

“Justamente en el semáforo, ya para salir a la Simón Bolívar, ahí en El Poblado, se me parcha un chino ahí en la camioneta, y yo creo que me está saludando. No estoy pensado que es que me van a robar, porque a mí me vive pasando eso mana, a mí la gente me llega, me toca el vidrio, pidiéndome fotos, pero ahí tengo por seguir de confiada”, confesó en primera instancia ‘La Jesuu’.

Precisó que empezó a notar que algo raro pasaba por la manera en la que el hombre caminaba al vehículo y que cuando menos pensó la apuntaron con la pistola en la cabeza a ella y a su acompañante.

“No me vas a hacer nada por favor. Yo me iba a volver loca” — 'La Jesuu’

Precisó que arrancó a toda velocidad y reaccionó cuando llegó a la casa de un amigo, y aseguró que lo primero que dijo es que no saldría más. Agregó que no esperaba que una situación similar le pasara.

“Pensé lo peor y la verdad es que hay que seguir pensando lo peor, porque si yo vuelvo a mi zona de confort, en mi confianza, pensando en que las buenas intenciones existen en los corazones de todo el mundo, amiga vuelven y lo roban, vuelven y lo hacen. Entonces no, estoy en un momento donde en serio, entendí que la confianza es lo único que a uno lo mata, en ser tan confiado”, finalizó ‘La Jesuu’.