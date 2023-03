¿Por qué Paola Jara y Jessi Uribe no tienen hijos? La cantante contó las razones por las que no ha sido madre

Paola Jara se ha convertido en una de las cantantes más reconocidas en el género conocido como popular, la antioqueña de 39 años ha demostrado con creces que tiene el talento necesario para ser una de las voces más llamativas, no solo de este tipo de sonidos, sino de la música colombiana en general. La mujer usualmente genera noticia, por lo que sucede en tarima y lejos de ella.

Su relación con el también cantante Jessi Uribe, la ha puesto en el ojo público por temas diferentes alejados de la música. El principal de ellos, que Jessi haya decidido dejar a su esposa para tener una relación de pareja con Jara, lo que por supuesto generó polémica y muchas criticas, en las que incluso culparon a la cantante del fin de la relación y hasta de infidelidad se habló en su momento.

Uno de los temas que ha despertado muchas incógnitas es, ¿por qué si Paola y Jessi son una pareja estable y se nota que tienen muy buena relación, no tienen hijos? Pues esta pregunta quedó resuelta luego que la artista decidiera sacar a todos de dudas, respondiendo a la inquietud durante una entrevista en el programa de YouTube ‘En La Sala de Laura Acuña’, allí abrió su corazón y dijo lo siguiente.

“No sé, ese tema lo vivo pensando y no sé. Será que me da miedo y es una responsabilidad tan grande y una decisión tan importante que la he postergado tantos años de mi vida”, la pareja está unida desde hace cerca de tres años. Otra de las inquietudes es si Jessi quiere ser padre nuevamente, ya que tiene cuatro hijos de su antigua relación. Ante esto dijo que él si le ha comentado su deseo de ser padre, pero hasta el momento no se han dado las cosas.