“Me tiene mamada”: novia de Mateo Carvajal se sinceró sobre el famoso en redes sociales

Mateo Carvajal y Sthepanie Ruíz llevan ya varios años de noviazgo y se han comprometido en París, la ciudad del amor. A pesar de no tener hijos en común, el amor por su primer hijo los une, sobre todo porque el niño incluso afirma que Sthepanie es su novia. Sin embargo, ¿las cosas están bien entre ellos?, la historia de Mateo ha dejado sorprendidos a sus seguidores.

Siempre han demostrado tener una relación estable, sobre todo con el futuro que tienen pensado, pues incluso antes de comprometerse, ya vivían juntos y tenían claro que querían tenerse juntos y quien sabe, quizá hasta con más hijos.

Sin embargo, hace poco, en medio de las redes sociales de Mateo, el exparticipante de ‘El Desafío’ 2017, quiso presentarse como si fuera Stephanie afirmando: “tengo apartamento propio, punto a favor, tengo dos carros de diferentes colores que combino con mi ‘outfit’ para que me salga con las fotos, soy medio instagramer, tengo 500 mil seguidores y me gustan los bolsos de replica”.

Al ser el turno de Stephanie como Mateo, la chica aseguró: “tengo cuatro millones de seguidores, me he ganado un desafío, que por cierto me tiene mamada, todos los días me nombre ‘El Desafío’”, terminó por decir, lo que resultó ser muy gracioso para todos los seguidores.

Además, no dejaron pasar el momento para recordar qué hace algunos meses, la pareja se había vuelto tendencia por, supuestamente, haber terminado su relación amorosa y hasta enviarse indirectas a través de sus historias en redes sociales.

Resultó que solamente se trataba de una estrategia para conseguir más seguidores, así que ahora, poco o nada le creen a los dos creadores de contenido.