¿Cuál es su idea? Epa Colombia le propone a Francia Márquez usar juntas el helicóptero

Daneidy Barrera, mejor conocida en el mundo de las redes sociales como Epa Colombia, es una de las generadoras de contenidos más seguidas del país, desde que se dio a conocer con su apoyo a la Selección Colombia, al ritmo de “epa epa Colombia”, de donde tomó su nombre, la bogotana ha sabido mantenerse en el mundo del espectáculo, aunque en muchas ocasiones por las polémicas que ocasiona.

Y en esta ocasión, aunque con sus declaraciones no ha causado gran polémica, o no por el momento, sí se metió en un tema polémico del que se viene hablando desde hace días; el uso de un helicóptero por parte de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez. En el video que se hizo viral en redes sociales, se puede ver a Márquez llegando en helicóptero a su casa, en una reconocida zona de condominios en Yumbo, Valle, lo que como era de esperarse generó un sinnúmero de críticas, por el alto costo que representa mover una aeronave como esta y por lo exclusivo del lugar en donde vive la vicepresidenta.

El tema tomó aún más fuerza, luego de que la vicepresidenta tuviera una entrevista con la periodista y directora de Semana, Vicky Dávila, en donde dio unas declaraciones polémicas. Márquez al ser cuestionada por el tema dijo: “Si fuera blanca y de élite, no estuvieran haciendo escándalo porque es normal. Es normal que a una persona de élite, que nació en cuna de oro, la transporten en esos equipamientos y esas aeronaves, pero no es normal que una mujer que trabajó en una casa de familia y que ahora es la vicepresidenta de Colombia se transporte en eso. Pues de malas, y lo siento”.

La invitación de Epa Colombia a la vicepresidenta

Pues la empresaria y generadora de contenidos no se quiso quedar por fuera del tema y en una entrevista en la que estuvo en la emisora Tropicana, aprovechó cuando le preguntaron si tenía algo que decirle a la vicepresidenta por lo sucedido, muy a sus estilo Epa le dijo “ay mi querida, vamos a hacer un video tú y yo juntas tirando dinero desde el helicóptero”, que valga recordar, no sería la primera vez para Barrera, pues en una ocasión alquiló un helicóptero particular y lanzó billetes sobre la ciudad.