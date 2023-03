“Las veces que vaya voy a ir en helicóptero” Francia Márquez responde ante las críticas

Francia Márquez, la actual vicepresidenta de Colombia, quien ya lleva 8 meses en el cargo, se ha visto involucrada en diferentes polémicas. Una de las más recientes se dio tras las imágenes publicadas en redes sociales en las que se ve a Márquez llegando en un helicóptero a su casa en una reconocida zona de condominios en Yumbo, Valle. Algunos ciudadanos y hasta la senadora María Fernanda Cabal, le criticaron este hecho a vicepresidenta alegando los altos costos por el uso de la aeronave.

Lea también: “¿Quiere que esté desprotegida para que me maten?” Francia Márquez le responde a Cabal

Respecto a este tema, Márquez hablo con la Revista Semana y aseguro que muchas de las críticas que ella recibe se debe a un tema de racismo que da en Colombia, “Si fuera blanca y de élite, no estuvieran haciendo escándalo porque es normal. Es normal que a una persona de élite, que nació en cuna de oro, la transporten en esos equipamientos y esas aeronaves, pero no es normal que una mujer que trabajó en una casa de familia y que ahora es la vicepresidenta de Colombia se transporte en eso. Pues de malas, y lo siento”, afirma la vicepresidente Francia Márquez.

¿Qué dice la vicepresidenta sobre las críticas?

Francia Márquez, aunque es una mujer que se ha caracterizado por su carácter y su templanza, en esta entrevista dejo ver su lado más humano y aseguro que aunque en ocasiones ella no se deja afectar por los comentarios, hay unos que le duelen “Que soy un simio... que no soy capaz... he llorado, no lo niego”, por eso en estas declaraciones deja claro que aunque entiende la situación ella solo está cumpliendo con su deber y recibiendo la seguridad que se merece, “Perdónenme los colombianos por decirlo así, pero de malas. Soy la vicepresidenta de este país y mientras lo sea, el Estado tiene la responsabilidad de brindarme todas las garantías de seguridad necesarias para yo cumplir con mi tarea como vicepresidenta”, dice.

Vea también: “Veo el odio con el que me miran”: Francia Márquez se sinceró sobre su vida como vicepresidenta

Uno de los puntos más polémicos en las declaraciones de Francia a la revista Semana, se dio en medio de la conversación cuando la vicepresidenta menciona al expresidente Álvaro Uribe y asegura que el esquema de seguridad de Uribe es más costoso que el de ella y que incluso él ya no es un funcionario del país, “Por qué no hacen las cuentas de los millones que se gastan cuidando al expresidente Uribe? Y merece el cuidado, no estoy diciendo que hay que descuidarlo. Se merece el cuidado, pero él ya no es un funcionario público y lo cuidan. Le aseguro que mi seguridad como vicepresidenta no cuesta lo que vale la de él. Entonces, ¿por qué no cuestionan eso?”.