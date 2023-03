Elianis Garrido hizo una dura confesión: “no tengo una sola madrugada en paz”

La presentadora Elianis Garrido es una de las presentadoras del programa de ‘Lo Sé Todo’ y en medio de una noticia que estaba entregando, la presentadora se desmayó y tuvieron que enviar a comerciales abruptamente para que los médicos la pudieran atender.

Lo cierto es que la salud de la exprotagonista de novela y ahora figura del fitness no ha sido la mejor esta semana. Elianis ha compartido una serie de publicaciones en su cuenta de Twitter en las que cuenta lo mal que la está pasando.

“Desde el lunes no tengo una sola madrugada en paz por culpa de esta tos !… necesito dormir una semana entera yo creo”, escribió Elianis dando a conocer lo golpeada que está su salud y la tos que la aqueja.

Por fortuna, la presentadora se encuentra incapacitada. Elianis lleva un tren de vida bastante exigente en la que viaja continuamente de Bogotá a Barranquilla para atender a su pareja y sus negocios como empresaria.

Lo que aplauden sus fans es que se haya tomado unos días para superar el desmayo que tuvo.

“Larga vida a aquellos amigos que oran por ti. Dios me los bendiga”, publicó este sábado.

Además en sus historias compartió que está tomando bebidas calientes para superar pronto esa tos que la aqueja.

Sobre su enfermedad, Elianis Garrido había explicado en Twitter:

“Nunca en la vida había tenido una gripa tan atrevida ! Agresiva e invasiva ! Cuídense mucho Porfavor y no minimicen los síntomas . Una Bronquitis crónica (y no, NO fumo ! Ni siquiera vapeo !) mi cuerpo me reclamó porque no lo escuché por priorizar mis responsabilidades “.

Larga vida a aquellos amigos que oran por ti .

Dios me los bendiga . — Elianis Garrido (@ELIANISGARRIDO) March 19, 2023

Desde el lunes no tengo una sola madrugada en paz por culpa de esta tos !… necesito dormir una semana entera yo creo pic.twitter.com/14uiSTRElO — Elianis Garrido (@ELIANISGARRIDO) March 18, 2023

Lea también: “Fuiste más de lo que soñamos”: Carlos Calero compartió un sentido mensaje tras la pérdida que atraviesa

Lo que ocurrió después del desmayo de Elianis Garrido

Al volver de los comerciales, sus compañeros Ariel y Mafe Romero aseguraron que:

“Señora blanca, todo está bien, Eli está perfecta, está terminando un protocolo de seguridad y está bien, no se preocupe, ya pronto la llamará, les contaremos qué ocurre con Eli” aseguró Ariel.

Obviamente, la madre de la presentadora, que está siempre pendiente del programa, se preocupó demasiado por lo que dijo su propio compañero.

Usuarios apuntaron a que podría tratarse de un posible embarazo, pues hay que recordar que desde que se casó, Elianis Garrido está buscando un bebé al lado de su esposo.

Lea también: Catalina Gómez reveló que anda “enamorada”, pero no precisamente de su esposo, Juan Esteban Sampedro