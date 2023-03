“Fuiste más de lo que soñamos”: Carlos Calero compartió un sentido mensaje tras la pérdida que atraviesa

Carlos Calero es un reconocido presentador quien se ha convertido en uno de los más importantes del país, teniendo en cuenta la trayectoria que tiene, pues ha hecho parte de algunos comerciales de importantes marcas, producciones como: ‘Día a Día’, ‘Yo me llamo’, ‘Sábados felices’ entre otros. Sin dejar de lado, que suele ser muy activo en sus redes sociales en donde comparte varios de los momentos que tiene con su familia y con varios de sus colegas.

Calero en esta ocasión la situación que está atravesando no sería la mejor, pues a través de su cuenta de Instagram, reveló que hace pocas horas su perrita Banana, falleció. Desde hace algunos meses la canina estaría atravesando por una compleja situación de salud en donde cada uno de sus familiares estuvo al pendiente y dándole todos los cuidados y el amor necesario.

El presentador dedicó unas sentidas palabras en donde indicó: “Gracias Banana por enseñarnos que el amor es incondicional”. Asimismo reiteró que sin importar el estado de ánimo que su familia tuviera se les acercaba moviendo su cola, sacándoles una gran sonrisa. Carlos enfatizó que cada uno de sus ladridos quedará marcado en su corazón y por supuesto, la falta que les hace será indiscutible.

A lo largo del clip, el presentador agregó varias imágenes y videos que tuvo con ‘Banana’, en donde reiteró que cada uno de los momentos resultó ser inolvidable para ellos. Incluso la canina no se perdía de un solo viaje de la familia, ya que siempre fue la consentida de Sofía Calero, hija mayor del Carlos, quien no debe estar pasando los mejores momentos, teniendo en cuenta que ella al parecer, no residiría en Colombia sino en Brasil.

Horas más tarde, quien se refirió al respecto, fue su esposa Paulina Ceballos, quien agregó un corto video en el que su hijo, disfrutaba consentir a Banana, la esposa del presentador indicó: “Te extrañaré por siempre mi gordita, gracias por y siempre gracias”. Asimismo, Calero ha replicado los mensajes de personas cercanas quienes le han enviado un mensaje a Banana y por supuesto a la familia Carlos.